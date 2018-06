Dos arrestados por intentar robar a ciudadanos con amenazas

La Policía Local de Málaga han detenido a dos individuos, de 20 y 28 años y nacionalidad española, como presuntos autores de al menos un delito de robo con intimidación en grado de tentativa y otro de amenazas graves, sumándosele al de mayor edad el de resistencia a agentes de la autoridad. Los hechos tuvieron lugar días atrás a mediodía cuando, presuntamente, los individuos se acercaron a un hombre de 55 años que estaba haciendo una gestión en un cajero automático de una sucursal bancaria ubicada en el paseo de la Farola. Uno de ellos le intimidó por la espalda, ejerciendo presión y fuerza, a la vez que le decía en tono amenazante: "Te voy a matar sin no me das todo lo que saques" y "tira para el callejón que te voy a dar dos puñaladas". La víctima, que no se dejó intimidar, respondió volviéndose y gritándole que iba a llamar a la policía, alertando de esta manera a los viandantes que se encontraban por la zona, por lo que el segundo individuo tomó por el brazo al primero y huyeron corriendo. Varias dotaciones de la Policía Local se acercaron hasta el lugar nada más tener conocimiento de los hechos, entrevistándose con la víctima y conociendo las características físicas y vestimenta de los individuos.