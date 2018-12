El nuevo semáforo del PTA da los primeros signos de mejoría sobre los atascos

El semáforo provisional puesto en marcha en la rotonda de acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) mostró ayer sus primeros signos de mejoría sobre el tráfico hacia la tecnópolis, según informó el director de la tecnópolis, Felipe Romera, quien subrayó que la circulación se había desarrollado “sin apenas retenciones” en los accesos al parque en las horas puntas. Fuentes del Centro Provincial del Tráfico apuntaron a que alrededor de las 8:30 habían desaparecido los atascos en esta zona de la capital, cuando lo habitual –matizaron– es que las retenciones se prolonguen más allá de las 9.00 de la mañana.

Aún así, Romera insistió en que los resultados de la nueva reordenación del tráfico en el PTA se han de valorar “con prudencia”, más teniendo en cuenta que el lunes –cuando se estrenaba la puesta en marcha del semáforo– no se percibió efecto positivo alguno sobre la circulación. “Hoy [por ayer] no había atasco, ha ido muy bien, creo que como hacía mucho tiempo que no estaban las entradas del parque; pero nadie asegura que mañana [por hoy] vuelva a ir mal”, afirmó, recordando que se trata de “un proceso vivo” que se tiene que ir adaptando.

Tráfico informó de que ayer los accesos al PTA se desbloquearon a las 8:30, antes de lo normal

Según Romera, cuando él se dirigía al PTA alrededor de las 8:20 “en la autovía no había ningún atasco”, y tampoco la retención era densa en la entrada a la glorieta donde funciona el semáforo. “Ni una cosa ni la otra”, comentó Romera. “Esto se tiene que compensar y llegar a un equilibrio, de manera que haya un poco de retención”, opinó. En cualquier caso, es algo que invita a ser positivos “siempre con prudencia”, según el director del PTA. “El semáforo tiene que mejorar seguro, el cuánto y cómo es lo que tenemos que ver. Ese equilibrio se va a producir y creo que va a dar resultados seguro”, dijo Romera.

Los trabajadores, en cambio, siguen sin creer que el semáforo instalado en la glorieta principal de la tecnópolis vaya a servir para acabar con los atascos en hora punta. La mayoría de ellos reitera que “todo sigue como siempre”, si bien algunos aseguran que han observado más fluidez estos días en la circulación sobre todo en la recta final del trayecto, al acceder a la rotonda de entrada al PTA.