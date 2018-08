"Estamos atrapados en Kiev porque no dejan salir a nuestros bebés"

"Nos vemos atrapados en Kiev por parte de las autoridades españolas porque el consulado decidió en julio no inscribir a los niños en el Registro Civil. No podemos volver a casa porque no pueden salir sin documentación". El testimonio desesperado es el de una malagueña cuyo hijo nació el mes pasado de un vientre de alquiler y todavía no han podido coger un avión rumbo a España. Denuncia que un atasco en la expedición de pasaportes en la embajada les impide salir de Ucrania. "No pueden dejar a estos niños de la noche a la mañana sin asistencia sanitaria. Están desprotegidos y se incumple el calendario de vacunas. Lo peor es que no tenemos plazo de vuelta", critica la mujer al otro lado del teléfono, convencida de que "no procede un debate ético sobre la maternidad subrogada", una práctica legal en Ucrania.

La pareja no es la única afectada. Unas treinta de distintos puntos de España atraviesan por la misma situación. Algunas no han sido citadas hasta noviembre para obtener el pasaporte y consideran que están atrapadas porque no han podido inscribir a sus hijos como españoles. "Queremos una salida. No entendemos la postura del Gobierno de denegar el pasaporte a niños que ya están en el mundo", apostilla. En septiembre podrían llegar otras 20 familias.

La razón esgrimida por el Consulado es que la nueva normativa europea de protección de datos impide tomar las pruebas de ADN para demostrar la filiación. "Era una posibilidad, pero no nos lo creíamos. Lo que el Consulado ha hecho es incurrir en dejación de funciones. El argumento jurídico no se sostiene", recalca el abogado Miguel González Erichsen, perteneciente a Universal Surrogacy, el único bufete de Andalucía especializado en maternidad subrogada. "En Ucrania tenemos abogados que están agilizando los trámites para la concesión de pasaportes y es probable que los tengamos en un mes", afirma confiado.