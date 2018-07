Los autónomos andaluces bajan sus expectativas para la segunda mitad de 2018

Los autónomos andaluces reducen un poco sus expectativas en cuanto a la economía de cara a la segunda mitad de 2018 y consideran la morosidad como uno de los principales problemas, que sufren 200.000 de estos profesionales. Así, prevén seguir generando empleo, como ya lo han hecho en el primer semestre, y la mayoría espera mantener una estabilidad en su negocio, aunque para "uno de cada cuatro la actividad sigue siendo un verdadero calvario".

Esas fueron algunas de las conclusiones que expresó el presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, respecto a los resultados del Barómetro de Autónomos de Andalucía, presentado junto a la vicepresidenta ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez. Así, Amor reiteró la importancia de la actividad que desarrollan estos profesionales dentro de la economía y la creación de empleo, ya que uno de cada cuatro puestos generados en Andalucía hasta junio lo fue por autónomos o empresas con menos de cinco trabajadores.

La morosidad y necesidad de establecer un régimen sancionador a las empresas y administraciones públicas que no cumplen con los plazos de pago está entre los principales problemas y preocupaciones para ocho de cada diez autónomos. En este sentido, ha indicado que el 40 por ciento de los autónomos encuestados sigue sufriendo la morosidad. El presidente de la ATA confió en que "sea uno de los objetivos de este Gobierno acabar de una vez por todas con la morosidad pública y con la morosidad privada", considerando que este problema "no tiene color político". Apostó por aplicar recargos a las administraciones que no paguen según los periodos que marca la ley, "y ya verán como se preocuparán para pagar a tiempo".

Otro de los problemas destacados en el barómetro es "la situación de los falsos autónomos", que es señalado por un 42,7 por ciento. Amor recordó que "contratar a un falso autónomo es un fraude a la Seguridad Social, que pierde 400 o 500 millones de euros cada año por esto". Por ello, concluyó, "hay que perseguirlo, no solo con la Inspección de Trabajo".