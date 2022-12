Meteorología activa este martes el aviso amarillo por lluvia en Ronda y por viento y olas en toda la provincia

Segunda semana consecutiva de lluvias en la provincia de Málaga. Tras un comienzo terriblemente seco y nefasto para el campo del año hidrológico, la situación empieza a revertirse en este mes de diciembre. Al menos, en parte. Las reservas en los pantanos han crecido en cinco hectómetros cúbicos en los últimos días y se espera que lo sigan haciendo. Aunque las precipitaciones no serán tan cuantiosas como la semana pasada, pueden ser localmente fuertes, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en la comarca de Ronda para este martes. También habrá alerta amarilla por viento fuerte en toda la provincia y por olas de dos a tres metros en el litoral.

Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, explica que la borrasca Efraín es "una borrasca atlántica bastante profunda que nos va a afectar casi toda la semana, al menos hasta el viernes". El fin de semana, según las previsiones, se va diluyendo y no se esperan lluvias. Este lunes, las precipitaciones entrarán por la parte occidental de la provincia, por el interior, es decir, que se esperan chubascos en las localidades de la Serranía de Ronda.

A lo largo de esta primera jornada de la semana, las nubes cargadas de humedad se irán desplazando y extendiendo para llegar a últimas horas del día hasta la costa occidental y la comarca de Antequera, aunque no van a ser importantes. Este martes se van a extender a toda la provincia y serán más intensas en la zona de Ronda, donde pueden llegar a ser localmente fuertes, como advierte Jesús Riesco. Por ello, se ha activado el aviso amarillo. Podrían caer 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumularse hasta 40 litros en 12 horas.

"Para este martes también están activados avisos amarillos en toda la provincia por rachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora", agrega el director del Centro Meteorológico. "Se trata de un flujo del oeste intenso, del Atlántico, que hace que nos llegue una masa de aire cargada de humedad y nos deje precipitaciones de oeste a este", señala Riesco.

También indica que hay alerta en el mar por viento, que podrá ser de fuerza siete, es decir, con una velocidad media de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Esto podrá provocar olas de dos o tres metros en toda la costa de la provincia malagueña, aunque más que olas muy grandes, lo que puede ser más preocupante es la fuerza siete del viento, según detalla el experto.

Después de un martes con avisos amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros, el miércoles continuarán las precipitaciones, que pueden ser intensas en la Costa del Sol y en las comarcas de Ronda y Valle del Guadalhorce. En estas zonas se han activado nuevamente avisos amarillos. Además, los chubascos pueden ir acompañados de tormenta. El viento aflojará un poco y, de momento, no llega al umbral del aviso, por lo que se desactiva la alerta.

Los cielos seguirán cubiertos el jueves y con una alta probabilidad de lluvia, aunque no serán tan importantes como las que se puedan registrar en las dos jornadas anteriores y no requerirán de aviso a no ser que la situación climatológica varíe. El viernes quedarán los restos de la borrasca con lluvia, aunque escasa, durante casi todo el día. Durante el fin de semana, se abrirán grandes claros en el litoral malagueño y la Axarquía y el domingo se prevé disfrutar de un día prácticamente despejado en casi toda la provincia.

En cuanto a las temperaturas previstas, las máximas en la capital malagueña seguirán rondando los 20 grados. Solo el jueves bajarán a 18. Las mínimas estarán entre 14 y 17 grados, un ambiente casi primaveral.