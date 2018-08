Una ayuda a las familias pero que supone otro gasto más

Los gastos del próximo curso se centran en material escolar, libros, uniformes y demás útiles necesarios para equipar la vuelta al cole. Con los nuevos horarios, los padres deben hacer malabarismos para adaptar su rutina de trabajo con la de las clases de sus hijos. Las opciones para conseguir congeniar las nuevas rutinas son varias, aunque todas suponen un gasto más para las familias.

Según el informe de la UCA, el gasto medio por hijo en servicios como el comedor, supone 80 euros en centros públicos, 130 en colegios concertados y 150 en los privados. Otras opciones que sirven para compaginar horarios y que son de gran ayuda para los padres es el transporte escolar, con una media de 60 euros en centros públicos, 75 y 85 euros en concertados y privados, respectivamente.

El aula matinal o el transporte son las opciones a las que más recurren los padres

Estos servicios se completan con otros como el del aula matinal, donde sobre las siete de la mañana se acoge a los niños que les toca madrugar. El transporte escolar. por su parte, ofrece la posibilidad de recoger a los pequeños desde casa y llevarlos hasta el colegio, y viceversa. El problema de algunas familias es que este servicio acaba con la salida de clase de los pequeños, quedando los menores apuntados al comedor fuera de este servicio.

Todas las opciones son bienvenidas, ya que a la vez que sirven de ayuda a los padres, los menores reciben una disciplina extra. En el caso del comedor los pequeños "aprenden a no rechistar por la comida", como apunta María Jesús Solano, madre de una niña de cinco años que hace uso del aula matinal y el comedor. Para esta madre es inviable no disponer de estas opciones, puesto que "no tengo más remedio; mi trabajo es de ocho a tres, como muchas de las jornadas laborales del resto de papás".

Además de todas las opciones para los escolares, también hay una amplia oferta de actividades extraescolares a la que los pequeños acuden. La mayoría de familias tienen a sus hijos apuntados, al menos, en una actividad extraescolar, algo que le ocupa varias tardes de la semana. De este modo los niños puedan pasar la tarde en el propio colegio hasta que sus progenitores acaban su jornada laboral.

Sin duda, son opciones que suponen un gasto más para las familias. Aunar los horarios de los mayores y los pequeños sale caro, por eso hay una opción gratuita a la sin más remedio acuden muchas familias: la llamada a los abuelos.