El Ayuntamiento de Málaga denuncia daños en 12 parquímetros de la recién estrenada zona azul de Huelin

La zona azul en Huelin comenzó a funcionar el pasado lunes. Tres días después, el Ayuntamiento de Málaga ha presentado ante la Policía Nacional una denuncia por daños ocasionados en 12 parquímetros de la zona de Echevarría, entre las 20.00 horas del pasado martes 15 y las 9.00 horas del miércoles 16. La valoración de los desperfectos asciende a 5.924 euros.

En concreto, a los situados en el paseo marítimo Antonio Machado y a los de las calles Pintor de la Fuente, Antonio Soler, Pintor de la Fuente Grima, Carmen de Burgos y Tomás Echeverría, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga este jueves a través de un comunicado.

Los parquímetros, que recientemente habían sido instalados para la entrada en funcionamiento en pruebas del SARE en esta zona y que tenían el rechazo de vecinos, presentaban el martes por la mañana pinturas realizadas en las pantallas de información, concretamente en la pegatina donde se encuentra el teclado.

Así, Smassa procedió en la misma mañana del miércoles a la eliminación de estas pinturas destinando para ello a dos operarios provistos con material específico para su borrado.

La valoración de los trabajos de borrado y reparación de los daños asciende a 5.924 euros de los que 240 euros corresponden a la reposición de las pegatinas de los teclados de los parquímetros, 100 euros a las horas de trabajo de los operarios de mantenimiento para devolver la normalidad al servicio, 40 euros al producto para limpiar los parquímetros y 462 euros a la reposición de cada uno de los frontales dañados.

Por otra parte, Smassa también ha aportado a la denuncia interpuesta en la Policía Nacional fotografías de algunas de las publicaciones y comentarios en la red social Facebook, concretamente en el grupo 'Huelin no al SARE', en el que algunos participantes en dicho grupo manifiestan literalmente "reventar la tragaperras sería la solución", "existen en el mercado unos botes de pegamento o siliconas que sirven para tapar huecos, fisuras, grietas, etc.", "(...) si no les vale con eso habrá que tomar medidas más radicales", "(...) no quedará ni una máquina, ni una línea azul pintada (...), "que saquen sus sucias manos de los bolsillos del vecindario, porque si no, habrá que cortárselas", entre otros.