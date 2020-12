El Ayuntamiento de Málaga prevé entregar 476 viviendas protegidas en alquiler en Teatinos en 2024

Van a pasar casi 20 años desde que se dieron los pasos iniciales hasta que se entreguen las primeras viviendas, pero parece que ahora sí hay vía libre para ejecutar pisos de protección oficial en la zona de la Universidad, en Teatinos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, han anunciado este lunes que van a firmar un crédito de 70 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones que, unido a las aportaciones del propio Consistorio y de la Junta de Andalucía permitirán levantar 1.000 viviendas en los próximos años.

Habrá dos fases. En la primera se van a construir 476 viviendas con una inversión de 55,3 millones de euros con el IVA incluido de los cuales 43,3 millones son aportados por el Ayuntamiento (37 millones de un primer préstamo del BEI y 6,3 millones de fondos municipales) y 12 millones por la Junta.

Este proyecto lleva varios años en el tintero. De hecho los arquitectos ya están elegidos e incluso hay diseños realizados desde 2007. No obstante, De la Torre y Pomares han explicado que no se han podido poner en marcha hasta ahora porque, durante todo este tiempo, se han negociado las condiciones de financiación, no se había recibido ayudas de la Junta o, además, estuvo la crisis del ladrillo iniciada en 2008 que lastró a todo el sector de la construcción. Ahora sí se dan todos los condicionantes para poder empezar a construir y ofrecer las viviendas a unos precios razonables de alquiler, algo que no se habría podido hacer sin la aportación de otras administraciones pues los costes habrían sido mayores.

El precio del alquiler de las viviendas oscilará entre los 300 y los 400 euros al mes

De la Torre ha precisado que a lo largo de 2021 se licitarán las obras con el objetivo de que puedan ser entregadas las viviendas en 2024. Habrá 154 en régimen especial de alquiler para familias que cobren hasta 19.000 euros anuales donde la cuota mensual será de unos 300 euros y otras 322 viviendas en régimen general de alquiler para familias con un ingreso de hasta 26.000 euros al año cuyo coste mensual será de unos 400 euros. Los adjudicatarios serán seleccionados mediante sorteo entre los demandantes que están inscritos en el Registro Municipal, donde ya hay 14.577 personas.

El medio millar restante de viviendas se harán en una segunda fase, aún sin determinar, para lo que se contará con otros 33 millones de euros del BEI. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga y el consejo de la Sociedad Municipal de la Vivienda tienen que aprobar este crédito de 70 millones con el BEI. En total, la inversión ascenderá a 116 millones de euros de los 92,9 millones proceden de financiación municipal (70 millones del BEI y 22,9 millones del Ayuntamiento) y otros 23,1 millones de subvenciones, como la de la Junta de Andalucía.

De la Torre ha resaltado que en Málaga capital se han hecho 3.920 viviendas de protección oficial, siendo la cuarta de España tras Barcelona, Madrid y Bilbao y la primera de Andalucía.