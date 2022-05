Las bajas por Covid entre trabajadores del SAS en Málaga se quintuplican en dos meses

Las bajas por Covid entre los profesionales de la sanidad pública malagueña se han quintuplicado en los últimos dos meses. A finales de febrero había 98 trabajadores en esa situación y al terminar abril la cifra se había elevado a 520. Es la advertencia que ha lanzado este martes el sindicato CSIF, que instó a extremar las medidas necesarias "para evitar que los contagios sigan proliferando también en el ámbito sanitario".

A nivel andaluz, los datos se han cuadriplicado, pasando de 701 a 2.698 entre febrero y abril. Una tendencia que según la organización sindical "coincide con el repunte registrado entre la ciudadanía en general". Según números aportados por el Servicio Andaluz de Salud y facilitados por UGT, de los 520 profesionales de baja en el SAS en Málaga a finales de abril por coronavirus, 164 eran del Regional, 136 del Clínico, 62 del Área de la Axarquía, 47 correspondían a la de la Serranía, 41 a la de la Antequera, 35 al Distrito Málaga, 23 al de la Costa del Sol, 10 al del Valle del Guadalhorce y dos al Centro de Transfusión.

Csif recuerda además que hay una infradeclaración de casos en la población en general ya que no se hacen test a todos las personas con síntomas, sino sólo a aquellas que están más graves o que son de riesgo y que las que se los realizan, si no lo notifican, no constan en las estadísticas.

Según apunta el sindicato, con los datos del último informe facilitado por el SAS, a 29 de abril el número de trabajadores afectados por el virus ha aumentado en sólo dos meses en 1.997 casos en Andalucía, 422 de ellos en la provincia de Málaga, que acapara el 19% de los profesionales de baja por Covid-19 en el SAS. Desde que se inició la pandemia se han contagiado 39.377 empleados de una plantilla de 116.919 efectivos en Andalucía (el 33,77%). De ellos, 7.143 (34,42%) corresponden a la provincia.

CSIF demandó por ello que en los centros sanitarios en vez de hacer un uso generalizado de mascarilla quirúrgica, deberían emplearse las FFP2, que tienen un mayor nivel de protección.

En cuanto al procedimiento que se sigue para la atención de pacientes, apuntó que aunque coexisten los circuitos Covid y no Covid, con los protocolos actuales la persona que ingrese para ser tratada de patología no Covid y resulta positiva, si es asintomática, permanece en el servicio en el que esté. Para la organización sindical, eso supone un riesgo de contagio añadido para trabajadores. A juicio de CSIF, deben mantenerse los circuitos Covid de manera que no se intercalaran pacientes con y sin el virus para mayor protección de los profesionales.

El sindicato reclamó además un refuerzo de plantilla adecuado al incremento de casos de este virus que se está registrando en la comunidad autónoma. Para la central sindical "entiende" que los protocolos ahora en vigor se basan en la fase actual de la pandemia y la relajación de las medidas frente al virus. No obstante, advierte que ello debe ser "compatible con el cumplimiento por parte de la Administración sanitaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una adecuada protección de los trabajadores del ámbito sanitario".

Además, CSIF hizo un llamamiento a la prudencia y recomendó el uso de mascarilla en lugares con poca ventilación y donde no se pueda mantener la adecuada distancia interpersonal "porque la pandemia aún no ha terminado".