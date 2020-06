Balance del curso escolar del confinamiento: Un año para aprender de la distancia

De improviso, sin instrucciones precisas, sin formación previa, sin recursos específicos, pero con toda la voluntad del mundo para procurar que la escuela siguiera girando. Así comenzaron el confinamiento los más de 17.800 docentes de la provincia malagueña. Las primeras semanas fueron caóticas, había que poner en marcha herramientas virtuales que pudieran conectar alumnos y familias cuando en cada casa había una situación particular.

Aprendiendo sobre la marcha, se lanzaron a dar clases virtuales, a compartir archivos, a proponer retos, a tener un contacto cercano en la distancia. Y todo ello con un objetivo común, mantener enganchado al alumno al otro lado de la pantalla.

No ha sido fácil y muchos aseguran haberse sentido solos en el camino, con poco respaldo de la administración. Han dejado de mirar el reloj, han preparado clases, corregido y atendido a padres incluso en domingo, han dejado al margen su propia privacidad y han tenido que darle la vuelta a su modo de enseñar para adaptarse a las circunstancias.

Todo comenzó ese fatídico 13 de marzo y se prolongó mucho más de lo esperado. Acabado el curso llega el momento de hacer balance del trimestre más extraordinario de la historia reciente.

Silvia Frey, directora CEIP Domingo Lozano

“El viernes 13 fue un caos, pasábamos a organizar en un fin de semana una nueva escuela”, comenta Silvia Frey, directora del colegio Domingo Lozano y presidenta de Málaga de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre). El desconocimiento fue su peor enemigo en los primeros momentos. “No sabíamos bien cómo hacerlo, empezamos con los correos, pero vimos que saturábamos a las familias, luego buscamos distintas plataformas para trabajar de una manera organizada y efectiva”, agrega Frey.

“Las familias han estado contentas, el sentir general ha sido positivo”, estima la directora. “Con los más pequeños había que depender mucho de los padres, los mayores han podido ser más autónomos pero no todos han tenido los mismos recursos”, indica Frey. Ante este panorama, el claustro decidió hacer un encuentro virtual a la semana por cada asignatura, así se podían resolver dudas y explicar materia sin llegar a saturar. En este centro de Carranque, entre el 80 y el 90% del alumnado ha estado conectado.

Pero si bien ha sido un proceso distinto de aprendizaje, también ha servido para dejar aún más clara la necesidad de que la escuela vuelva a su ser. “Los niños en estas edades necesitan contactos, relaciones entre ellos, jugar, compartir y eso no se resuelve con una videollamada, ha sido muy positivo en algunos casos, hemos aprendido todos mucho, pero considero que esto está bien simplemente para una emergencia, en casos excepcionales, pero no puede ser la tónica general de la educación”, afirma Frey.

Y subraya que de cara al próximo curso “tenemos todas las dudas y ninguna certeza porque no sabemos cómo vamos a estar dentro de tres meses”.

Para la presidenta de Asadipre la coyuntura debía de aprovecharse para bajar la ratio y fomentar así una metodología cooperativa y activa de mayor calidad. “Pero también somos conscientes de que no tenemos aulas suficientes para duplicar las aulas y que la inversión que se necesita no es viable en estos momentos de crisis”.

Sonia Juárez, profesora de Lengua del IES Emilio Prados

Sonia Juárez es profesora de Lengua y Literatura en el IES Emilio Prados. “No sabía ni lo que era Classroom pero en tres días tenía uno por cada grupo, siete en total”, comenta. “He hecho clases por Meet por primera vez en mi vida, sin saber si se oía o no, si me iban a cobrar, poniendo mi cara y mi casa a la vista de todos y sin tener ese feed back necesario con el alumno, no encendían las cámaras y muchas veces no sabías si se habían levantado y te habían dejado hablando sola”, agrega la docente, que también ha dado clases individualizadas a los alumnos que tenían dificultades.

En su centro se hizo una encuesta masiva sobre los recursos digitales de cada familia y se ofrecieron tablets y ordenadores a aquellos que no disponían de ellos. “Pasado el caos inicial, la sensación es que el alumno se ha comportado igual on line que de forma presencial, el que era trabajador lo ha seguido siendo y el que ponía excusas ahora las ha puesto doble”, apunta la profesora.

También subraya que se ha trabajado “con la desmotivación de los alumnos porque ya sabían que estaban aprobados, engancharlos para trabajar sabiendo que si tenían las dos evaluaciones aprobadas partían del cinco era difícil”.

Para esta docente “se ha echado en falta una información rápida y clara de la Consejería y las plataformas eran pocas y no funcionaban los primeros días”. Igualmente critica las informaciones “cambiantes y ambiguas” y el dejar “la decisión en manos de los equipos directivos, cada centro ha hecho una cosa distinta”.

Aunque, sobre todas las cosas, lo que más le ha preocupado ha sido la situación en casa de cada alumno. “La escuela cumple una labor mediadora importante y no podíamos ver cómo estaban esos niños”, apunta Sonia. “Le he visto las ventajas a la educación virtual, pero la presencialidad y el contacto alumno profesor es imprescindible”, añade.

Destaca la profesora de Lengua y Literatura que “la burocracia se ha triplicado” y que han volado por los aires tanto su privacidad como los horarios. “No han tenido cuenta que nos hemos encerrado en casa con nuestros ordenadores, nuestra luz y wifi, nadie nos ha dado nada. Lo hemos hecho porque era una emergencia, pero tengo claro que si no me dotan de medios no lo volveré a hacer”, concluye.

Marta Pérez, profesora de Matemáticas IES Vega de Mar

Marta Pérez, profesora de Matemáticas en el IES Vega de Mar de San Pedro de Alcántara, ve la “teledocencia” como un complemento a una clase pero “nunca como única herramienta de trabajo”. “No es fácil explicar matemáticas a distancia, más aún sin saber en qué situación se encontraban mis alumnos, si tenían a familiares enfermos, si estaban solos en casa, si disponían de medios suficientes”, agrega la profesora.

Optó por hacerles una planificación semanal del trabajo y apelar a su autonomía y su propio esfuerzo, con fechas de entrega más largas de las tareas. “Al final los alumnos que trabajaban han seguido avanzando y lo han hecho bien y los que estaban más rezagados se han terminado de descolgar, algunos se han relajado tanto que ni han hecho los exámenes de recuperación”, indica.

Lo que también parece que ha olvidado la sociedad, como señalan muchos docentes, es que muchos de ellos también son padres. “Para mí el problema fundamental ha sido la mezcla de la familia, los niños, el trabajo, la casa, todo a la misma hora en el mismo sitio, ha sido caótico”, destaca Marta. Y señala que el encierro fue “aquí cada uno a tu casa y te las apañas como puedas”. Así que de cara al próximo curso agradecería “unas pautas claras, poner en marcha la Moodle desde principios de curso, que esté operativa para todos, y una mayor unidad”.

“Espero que podamos tener un curso normal, esto como parche para unos meses y en una situación sobrevenida está bien, pero los niños necesitan moverse, estar en contacto con otros niños, correr, hacer gimnasia, salir de casa, hablar de otra manera”, afirma y señala que, pase lo que pase, pretende tener una plataforma activa “para no tener que empezar de cero si vuelve a pasar”.

Alberto del Campo, profesor de Primaria colegio Los Olivos

Para Alberto del Campo, profesor de Educación Primaria del colegio Los Olivos, mantener a su alumnado enganchado ha sido la prioridad. “Nos paramos, vimos cómo podíamos sacar provecho a todo esto y planteamos un proyecto en el que dábamos una misión diaria a los niños”, relata el docente. Bajo el título Yo también luché contra el Covid-19 los alumnos de quinto han trabajado siendo conscientes del momento histórico que estaban viviendo.

“Nos costó arrancar pero después los niños cada día encontraban una ilusión nueva, desde buscar las vacunas o las epidemias a lo largo de la historia, a diseñar instrumentos para detectar o defenderse del virus e, incluso, hallar la relación entre el arte y el coronavirus, los hemos ido ilusionando con cosas nuevas, distintas, y ha salido muy bien”, agrega el profesor.

Una docena de profesores han sumergido a un centenar de niños en una aventura que les ha exigido búsqueda de información, reflexión y pensamiento crítico, además de hábito de trabajo y acabó con un escape class virtual.

“Para nosotros ha supuesto un trabajo de 16 horas, no hemos dejado la pantalla en ningún momento, sobre todo cuando querias reinventarte, ser cercano, atender a todos, a los alumnos y a la familia, quiero volver, tengo añoranza, pero también reconozco que ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer”, señala Alberto. Eso sí, “esta fórmula la puedes utilizar como recurso pero la educación en el aula es prioritaria, necesaria y fundamental”.

Coral y Domingo, alumnos de segundo de Bachillerato

Al otro lado de la pantalla han estado los escolares y sus familias, que también hacen una valoración de este curso tan singular. “La mayoría de los profesores se han involucrado un montón, los alumnos también solíamos asistir a las clases virtuales, pero no es lo mismo, tienes muchas más distracciones en tu casa, estás más a tu aire y no rindes igual que en el instituto”, dice Coral Molina, alumna de segundo de Bachillerato del colegio Gamarra.

“Tiene sus cosas buenas y malas, lo mejor es que hemos visto otra forma de dar las clases, otros recursos, no hay que mirar solo malo, ha sido también una especie de descubrimiento”, apunta. Aunque ella y sus compañeros de curso han tenido la presión de la Selectividad, “que te condiciona el futuro”, dice la joven que pretende estudiar Criminología.

Domingo Mérida también cursa segundo de Bachillerato en el colegio Cardenal Herrera Oria. En cuando se examine de la prueba de Acceso comenzará en la escuela de piloto Aerodynamics de Vélez-Málaga. “Ha sido una experiencia nueva, a la que no estamos acostumbrados y cada uno ha hecho lo que ha podido, unos con más interés y otros con menos, los profesores se han tenido que adaptar y de no saber encender un proyector ha pasado a tener que dar una videoconferencia on line al alumnado”, señala.

Para Domingo no tener a compañeros al lado ha sido lo peor. Pero reconoce que tenerse que sacar uno mismo las castañas del fuego les ha ayudado a madurar.