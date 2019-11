Cuatro barcos parados en el puerto de Málaga para despedir el 2019

El puerto de Málaga, si no hay cambios de última hora y todo apunta a que no los habrá, finalizará 2019 con cuatro barcos inactivos posicionados en diversos muelles. Y si bien el récord de buques parados en los últimos años se alcanzó en octubre de 2016 con cinco, los que ahora están, cada uno de ellos en una especial circunstancia, constituyen una complicación para la Autoridad Portuaria, ya que su futuro no parece que se vaya a resolver en un corto periodo de tiempo.

Siguiendo la cronología de sus llegadas, el primero que apareció en las aguas malacitanas fue el Just Reema que, apresado en alta mar con hachís atracaba el 29 de junio de 2015. Apodado como el barco de la droga, este mercante que en su detención lucía la bandera de la República Democrática del Congo, tras ser liberado y cambiar varias veces de muelle, salía a pública subasta en septiembre de 2016; una acción que se volvía a repetir en marzo de 2017 y que finalmente, por adjudicación directa, encontraba un propietario en julio de ese mismo año.

Después de pasar por el dique de Mario López y posicionado en el espigón pesquero norte, este barco que fue rebautizado en Málaga como Eider, espera bajo bandera panameña que se solucionen sus problemas económicos para ver cual será su futuro.

Llegado el 30 de julio de ese mismo año, el remolcador Ratibor quedaba atracado en el muelle número 6. Con la intención de cumplimentar una escala técnica, los meses fueron pasando y la situación de este barco abanderado en las Islas Cook se fue agravando.

Tras marcharse toda su tripulación y quedar en venta, finalmente su propietario abandonaba el buque en aguas malagueñas. Atracado actualmente en el muelle de la desembocadura del río, el Ratibor espera a que la Autoridad Portuaria lo saque a pública subasta.

En viaje desde Nigeria para ser desguazados en Grecia, el 9 de marzo de este año llegaban los remolcadores Lamnalco Merlin y Lamnalco Macaw remolcados por un tercer buque similar a estos. De arribada por traer uno de ellos una vía de agua que fue reparada en el dique de Mario López y tras marcharse a remolque uno de estos tres, después de haber pasado por varios atraques, estos dos barcos, clausurados y cargados de concertinas esperan en el muelle de Heredia qué sucederá con ellos.

Cuatro buques parados que, sin afectar demasiado a los atraques útiles del puerto, despedirán el presente año en aguas malagueñas.

Más información sobre marítimas en El blog de Juan Carlos Cilveti: La mar de historias.