Los británicos de la Costa del Sol, sobre la dimisión de Boris Johnson: "Todo será mejor cuando se vaya"

Es viernes y en los bares de la Costa del Sol se empiezan a congregar los primeros británicos que buscan disfrutar del soleado día que les espera. Sobre la dimisión de su primer ministro, Boris Johnson, la respuesta es casi unánime. "Lo único que ha hecho desde que llegó al poder ha sido mentir. Las cosas no pueden empeorar más, ¿verdad? Todo será mejor cuando se vaya", sostiene Barrie Carutaras, quien también afirma que la dimisión ha tardado mucho en llegar.

Peter Stidwell, británico que vive en la Costa del Sol de manera permanente desde hace 20 años, es incapaz de ocultar su alegría por la dimisión del primer ministro. "Estoy muy contento. Pero todavía no se ha ido. Todavía sigue en Downing Street. No se irá hasta que llegue su sucesor, pero su sucesor será igual a él. Así que debería haber elecciones generales y permitir a la población que elija". Stidwell mantiene que aunque probablemente la solución más justa sea convocar elecciones, no cree que el Partido Conservador vaya a hacerlo, pues, según él, "si lo hiciera, el partido tiene tan bajos índices de popularidad que probablemente perdería las elecciones".

En este sentido, el grado de satisfacción de los británicos con su primer ministro ha ido decayendo de manera especial en los últimos meses. Así lo sostiene Tom Pocock, que culpabiliza al escándalo de las fiestas privadas en la residencia de Downing Street como la causa principal que ha hecho que Johnson pierda los apoyos de su propio partido y la confianza de la población en general. "Ha hecho algunas cosas muy bien, pero los últimos seis meses han sido muy negativos", asegura Pocock. En relación con este aspecto, los británicos Stephanie Kerr y Steven Bates puntualizan que la única opción que le quedaba a Johnson era la dimisión: "Ha habido tantas cosas que han ido mal en los últimos meses que no ha habido otra opción más que la dimisión. Ha perdido todos sus apoyos por los escándalos de las fiestas… No le quedaba más que dimitir ya que otros colaboradores suyos también han dimitido”.

No obstante, la mayoría de los británicos coinciden en afirmar que la gestión del gobierno de Johnson ha sido "buena", teniendo en cuenta las circunstancias de su mandato. A la pandemia, se le unió la guerra de Ucrania, y los británicos reconocen que ha sabido lidiar con la delicada situación. “Siendo honesto, Boris Johnson no ha hecho un mal trabajo, porque le pilló el Covid y era todo nuevo para él", asegura James White. En la misma línea que White se pronuncia Louisa Witkiewicz: "Creo que ha gestionado bien el conflicto de Ucrania, ha intentado estar ahí y hacer lo mejor posible como país. Y con el Covid algunas cosas también las hizo bien, yo por ejemplo durante la pandemia estuve seis meses sin trabajar y me pagaron. El Gobierno pagó mi salario”.

Sin embargo, para los británicos la gestión del Brexit no ha sido la esperada. Hayley Bolding y Peter Stidwell sostienen que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no pudo hacerse de peor manera. "Si Johnson hubiese estado en el poder hace cinco años, nosotros no hubiésemos podido trabajar en el extranjero, como ocurre ahora tras el Brexit, porque él ha hecho muy malos acuerdos con la Unión Europea”, subraya Bolding. Stidwell, por su parte, incide en las consecuencias negativas del Brexit para los británicos que viven en el extranjero: "El Brexit fue un desastre. Un desastre para el Reino Unido y para Europa, principalmente para los ingleses que vivimos en España todo el año, que hemos sido abandonados completamente”.

Con vistas al futuro, los británicos albergan esperanza y esperan un cambio para mejor, especialmente en las relaciones del Reino Unido con Europa y en la gestión de la inflación que también sufre su país. "Posiblemente el cambio será positivo. Últimamente era más difícil para los ingleses venirse a vivir y trabajar en España y ahora con este cambio puede ser que sea más fácil. Seguro que tendrá un impacto positivo", asegura Tom Pocock mientras disfruta de este cálido día de verano.