Bronca en la protesta contra el hotel del puerto por jóvenes con banderas españolas

La concentración celebrada esta mañana contra la construcción de un hotel de 150 metros de altura en los suelos del dique de Levante del puerto de Málaga ha terminado en bronca debido a la presencia de un grupo de jóvenes que portaban banderas españolas y una pancarta con la que pretendían sumarse a la causa. Fue poco después de su llegada a la protesta, hacia las 12 del mediodía, cuando comenzaron a oírse los primeros abucheos y gritos de “fuera” y “fachas” en la entrada del Palmeral de las Sorpresas. “Aquí no hay banderas, hay ciudadanos”, advertía exaltado uno de los críticos. “Venís a insultarnos con una bandera que también es mía. ¿Por qué no traéis la de Málaga? Estáis provocando. No queremos saber nada de Vox”, aclamaba otra mujer.

La tensión que se palpaba en el ambiente fue tal que varios agentes de la Policía Portuaria acudieron para identificar al grupo, que aseguraba no pertenecer a la formación política liderada por Santiago Abascal sino al colectivo Málaga 1487, una “asociación cultural, identitaria y patriota”. Los efectivos, según pudo comprobar este periódico, pidieron a los jóvenes que retiraran la pancarta, con el lema “Nuestro paisaje, nuestra identidad. No al rascacielos” y el logo de la asociación.

Según los jóvenes, los policías “amenazaron” con multar a dos de los participantes que vestía una camiseta con el nombre de la asociación y advirtieron que se les podría acusar de pretender alterar el orden público. “Recogemos ya”, concluía uno de los integrantes del colectivo. “Esa es la idea, para que no haya disturbios”, respondía el policía.

El grupo, compuesto por apenas una decena de personas, negaba después en declaraciones a este periódico que tuvieran vinculación con ningún partido político ni fines electorales”. Asimismo, afirmaban que uno de los puntos esenciales de su colectivo “es la defensa de nuestro patrimonio”. “Vemos que la causa es justa y por eso nos sumamos”, argumentaba uno de los jóvenes que portaba una pancarta con el lema “Nuestro paisaje, nuestra identidad. No al rascacielos”.

La protesta, convocada por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, servía para la recogida de alegaciones al proyecto presentadas por los asistentes y que se está promoviendo mediante un escrito que debe ir firmado con los datos personales de cada persona.

Uno de los participantes ha sido Matías Mérida, autor de un informe para medir el impacto que tendría la construcción del rascacielos en el puerto. Según defendió, el hotel conllevaría que la farola, reconocida como el principal icono de la ciudad, “se ridiculizara paisajísticamente con la construcción de este edificio, que en términos absolutos superaría su altura en cinco veces”.

De continuar, advirtió, lo que él considera un “empecinamiento político” los detractores del proyecto terminarán acudiendo a la vía judicial. “Tenemos argumentos jurídicos suficientes. Se han incumplido la ley ambiental, la andaluza y el convenio europeo del paisaje, que es de directa aplicación en España”, denunció. Y ello serviría “para derrumbar todo el proceso realizado hasta el momento”.