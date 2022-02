Un brote de Covid en la prisión de Alhaurín de la Torre con 19 positivos obliga a aislar tres módulos

La prisión de Alhaurín de la Torre ha registrado un brote de coronavirus que afecta, por el momento, a un total de 19 internos pertenecientes a tres módulos, que ya han sido aislados del resto de departamentos para evitar la propagación del virus. Todos los infectados presentan síntomas leves o incluso son asintomáticos, según han explicado fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. No obstante, se realizan "controles médicos diarios" y los sanitarios llevan a cabo un seguimiento de todos los enfermos.

El centro penitenciario mantiene el protocolo habitual en este tipo de casos. Así, los responsables han interrumpido las actividades comunes que mantenían los reclusos de los módulos 3, 6 y 13, con casi una veintena de positivos en total. Prácticamente el 100% de los reos que se han contagiado están vacunados, indican las mismas fuentes consultadas.

Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que la situación, de la que ya ha sido informada la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, está controlada y apuntan que el objetivo de aislar los módulos no es otro que evitar que los presos infectados entren en contacto con los demás. También se establecen grupos burbujas. En cuanto a la actividad de los departamentos perjudicados, se trabaja para que la rutina continúe de la forma "más normalizada posible, siguiendo las normas de Sanidad".

Respecto al posible origen del brote que ha sido declarado, cabe recordar que, pese a que los funcionarios obligan a someterse a un periodo de cuarentena a todos los reclusos que han regresado a la cárcel tras disfrutar de algún tipo de permiso penitenciario, lo cierto es que a la prisión accede de manera habitual personal exterior, caso de trabajadores, ONG, abogados y jueces. Las fuentes destacan que los contactos se intentan “controlar lo máximo posible”.

Por su parte, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha vuelto a denunciar la "mala gestión que desde el minuto" uno ha habido por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias respecto al coronavirus. "En todo momento nos hemos visto solos y sin unas medidas claras para hacer frente a una situación tan complicada", apostilla el colectivo.

Asimismo, sostiene que "en el momento en que se han producido más contagios" se eliminó "el horario especial por Covid". "Resulta incomprensible que no realicen cribado a todos los internos en los módulos afectados. No ven los peligros y no hacen caso a las reivindicaciones. Afortunadamente, tienen unos profesionales que realizan una enorme labor", afirma la APFP.

Al respecto, desde Instituciones Penitenciarias explican que “siempre han adoptado las medidas establecidas por las autoridades sanitarias” y que, con ello, “se ha conseguido una incidencia mínima dentro de las prisiones”.