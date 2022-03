La caída de un cable retrasa dos horas la salida del AVE Málaga-Madrid

La caída de un cable de una de las vías de la estación María Zambrano de Málaga ha retrasado unas dos horas la salida del AVE Málaga-Madrid que debía haber partido a las 8.08 de este lunes. Los pasajeros han tenido que ser trasladados a otro convoy que, finalmente, ha abandonado la capital a las 10.24 horas.

Según han explicado desde Adif, en el momento en que el AVE iba a salir se ha producido una avería en la vía número 5, cuyo origen se desconoce hasta el momento pero que a priori no tendría nada que ver con las intensas lluvias que desde la madrugada caen sobre Málaga. Uno de los cables del que toma energía el tren ha caído, lo que ha dejado sin electricidad al convoy, que no podía circular.

Además, la caída del cable sobre el tren ha provocado humo en la cabina y el maquinista se ha mareado, según han informado desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, que recibió el aviso sobre las 8.20 horas. El hombre, de 34 años, ha sido atendido en el mismo lugar.

En esas circunstancias, los pasajeros han tenido que permanecer encerrados en el AVE hasta que los técnicos han comprobado en qué situación se encontraba el cable. "Lo más seguro era estar dentro del tren, es una molestia, pero ha sido por su seguridad, para garantizar que el cable que había sobre el tren no suponía ningún peligro", han señalado desde Adif.

Por el momento, no hay ninguna otra vía afectada en Málaga, por lo que el resto de los trenes han podido salir y entrar sin problemas. En cuanto a la avería, los técnicos están inspeccionando si se puede arreglar el cable sin cortar la electricidad de la estación. Si esto no fuera posible, la reparación se llevará a cabo cuando no haya ningún tren comercial en marcha, para que no se vea afectado el tráfico ferroviario en la provincia.