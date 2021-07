Esperando a Mr. Bean

Estuvimos el fin de semana pasado en Barcelona y tomamos un par de taxis. Los dos conductores resultaron tener ganas de hablar más allá de la curiosidad prevista por nuestro origen, tal vez porque llevaban demasiado tiempo con el taxi vacío y querían sacudirse el aburrimiento. Hubo ocasión, por tanto, para conversar de muchas cuestiones: nos recomendaron subir al Tibidabo a ver los ovnis que salen cada noche del mar, nos contaron las desventuras a las que se enfrenta un trabajador armenio después de catorce años de residencia en Barcelona sin terminar de dominar el catalán y nos recomendaron encarecidamente no comer en el Eixample. En fin, la vida. La cuestión es que la segunda taxista se interesó especialmente por la evolución de la recuperación postpandémica en Málaga. La mujer, muy amable, nos contaba que en Barcelona había empezado a cambiar la cosa desde hacía un mes, que se notaba la llegada de más turistas, especialmente franceses, aunque sobre todo del resto de España. Yo no sabía bien aún de qué pie cojeaba, así que lancé la impertinencia definitiva y le espeté: “De todas formas, esto no se recuperará del todo mientras sigan sin venir los turistas británicos”. Y de inmediato la taxista respondió: “Los británicos, mire usted, se pueden quedar en su casa”. Bien: era de los nuestros. Nos contó la mujer con pelos y señales el verdadero suplicio que significa para Barcelona el turismo británico, el castigo continuo a calles y establecimientos, la degradación de los servicios, la vergüenza de tener que lidiar con gente permanentemente borracha, maleducada, con los pies negros plantados en la primera silla en la que se sientan y dispuesta a meterse en jarana todo el rato. Tan creciente empezó a ser su entusiasmo que intenté enfriarlo, bueno, oiga, hay de todo, también turistas británicos que vienen a ver museos o al Liceu. Pero la taxista seguía en sus trece: nos contó que vivía en el paseo marítimo, en un edificio en la Barceloneta, y que debajo mismo de su casa tienen un chiringuito que cada noche, fuera verano o invierno, invariablemente, se llenaba de turistas británicos que celebraban allí sus despedidas de soltero o lo que les viniera en gana a base de jaleo y más jaleo, hasta el punto de destrozar a menudo lo que les saliera al paso. “Si a la policía le daba por aparecer por allí, se callaban y continuaban luego, sin más. Y si alguna vez les pusieron una multa ellos seguían a lo suyo, sabiendo que al día siguiente se volvían a su casa y allá podían ir a buscarlos”, contaba la taxista. El chiringuito acumulaba también denuncias sin mucho resultado, lo que, según sospechaba esta mujer, obedecía que el propietario era miembro del cuerpo. Un día, los vecinos del edificio dijeron basta “y decidimos bajar a plantarles cara. Vi a mi vecino, un señor de ochenta años, con un paraguas, dispuesto a zurrar a quien fuese. Imagínate. El hombre ya no podía más. Bajamos y los echamos sin mediar palabra. Estábamos dispuestos a lo que fuese, ya no nos quedaba más paciencia. No hubo que llegar a las manos. Se marcharon por las buenas y no volvieron”.

Su relato me resultó instructivo. Le conté que Málaga se había mirado desde siempre en Barcelona como un modelo para su propio desarrollo, lo que explicaba que contáramos, a la escala correspondiente, los mismos éxitos pero también los mismos problemas. Me llamó de hecho la atención encontrar en el Raval y en el barrio Gótico puestos de las mismas franquicias de pastelerías eróticas, de ésas que venden gofres con formas obscenas, que han abierto recientemente en Calderería y en Carretería. Por supuesto, allí abrieron antes con una clientela correspondiente en su mayor parte a despedidas de soltero y, sí, al turismo británico, aunque en todas partes hay percebes que se las dan de graciosos. Convine, al final, con la buena taxista, en que los problemas derivados del turismo, expresados fundamentalmente en la gentrificación, en los precios inasumibles de la vivienda y en la despoblación de áreas históricas, tienen que ver con una política acrítica que da cualquier turismo por bueno; y que una política selectiva, no a tenor de criterios nacionales (por mucho que mi taxista insistiera en no querer turistas británicos ni en pintura, ya sean millonarios o pobretones), sino articulada en estímulos que inviten a desistir a quienes vienen aquí a hacer el energúmeno mientras en sus casas se ponen exquisitos, es justa y necesaria. Barcelona, por cierto, estaba bien bonita, con esa luz tan parecida a la de Málaga. E invita, todavía, a tomar nota de las buenas decisiones y también de las malas. Para evitarlas, claro.