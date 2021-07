Las camisetas que arrasan en la moda femenina este verano

Las camisetas jamás pasarán de moda. Son prendas fáciles de llevar, fáciles de encontrar y, además, suelen ser bastante más baratas que otras opciones. Además, son ideales para disfrutar del verano por mucho calor que haga. Vamos a ayudarte a seguir las tendencias de esta nueva temporada con las camisetas que más se están llevando tanto por colores como por tejidos y estilos.

Las cinco camisetas que están de moda este verano

El verano ya está aquí, y toca vestir con prendas que estén en línea con lo que dicta la temporada. Dicen que las tendencias son caprichosas, pero hay estilo que nunca pasan de moda, y los vamos a ver con estas cinco camisetas que están arrasando entre celebridades y entre cualquier persona de a pie. Si quieres renovar armario y no sabes qué tipo de camisetas buscar para estar a la moda este verano, aquí las tienes.

Estilo boho chic

El estilo boho lleva bastante tiempo marcando tendencia en toda clase de prendas, aunque su dominio es casi absoluto en el terreno de las camisetas mujer. Con diferentes tejidos, todos ellos ligeros e ideales para estos meses de calor, destaca la combinación de fondos blancos con colores de toda clase y las formas más extravagantes. También, de cara al entretiempo, hay opciones muy interesantes con algunos tonos tierra que ya pueden adentrarse más en el otoño.

La clave de su tendencia está en que se pueden combinar con prácticamente cualquier cosa. El cóctel perfecto, y que verás mucho a lo largo del verano, es el combo de camiseta boho vaporosa con shorts vaqueros y botines o sandalias. El blanco, como decimos, va a ser la nota dominante en esta prenda, aunque también habrá quienes opten por el negro o incluso por tonos rosa claros.

Sea como fuere, procura tener al menos un par de camisetas estilo boho, porque su toque chic es algo que no va a dejar de estar de moda. De hecho, no nos sorprendería que volviera a dar la nota en el verano de 2022.

Top de lunares

Se les llama tops, pero no dejan de ser camisetas con ligeros cambios. Los tops en color negro con lunares blancos se han puesto muy de moda por "culpa" de Juana Acosta, aunque hay que decir que lo suyo ha sido todo un acierto. No solo sirven los que tienen lunares, sino también aquellos que vengan con algún que otro estampado que sea bien discreto y no muy chillón.

El contraste blanco y negro es la gran clave, a lo que se suma un tejido ligero como el algodón y que transpire. Ideal para un look playero o para algo más casual en una reunión de amigos. Vale para todo y, además, te permite presumir de estilazo sin cortarte ni un pelo.

Top satinado rosado

Un híbrido entre un top y una blusa, pero con diseño propio de camiseta. Los tops satinados en tonos rosa también están dando mucho que hablar para el verano. De hecho, destaca sobre todo un modelo con espalda al aire y lazo en la parte inferior de la espalda que causa furor en redes. Tiene mangas anchas y vaporosas que, aunque largas, apenas dan calor por la suavidad y ligereza del tejido.

Además, ese tono rosa tan claro encaja perfectamente con las líneas de color que se llevan este verano. Aunque el blanco sigue siendo la clave cromática por excelencia de estos meses, las variantes más claras del color rosa van genial con estas telas satinadas que están adentrándose en tantas camisetas estilo top.

Tradicional con imágenes

Se habla mucho de modelos chic y tejidos vaporosos, pero si hay algo que está ganando terreno también en las camisetas para mujer este verano son las tradicionales. En efecto, a veces no hay nada como una camiseta con colores planos y, a ser posible, con alguna ilustración veraniega. Aunque en los últimos años también hay que añadir que se están volviendo muy populares todas aquellas con diseños repletos de guiños frikis.

Aquí hablamos de modelos con el corte más que tradicional, aunque con cambios en los cuellos para abandonar el corte clásico de las camisetas para hombres. Las hay, además, con diseños algo más cortos que recuerdan precisamente a los tops, a medio camino entre ambas propuestas. La clave de estas, sin duda, son los dibujos que contienen. Desde series animadas japonesas hasta las escenas más famosas del cine.

Camisetas nude

Que se llamen camisetas nude no implica que tengan un corte diferente, aunque las hay con toda clase de diseños. Varias celebridades han puesto de moda esta corriente, con un color que recuerda al de la propia piel y con mangas tanto cortas como de media longitud. De nuevo, la clave aquí la dictan tanto el color como el tipo de tejido, algo más grueso. Las que más fuerte están pegando son las que llegan con cuello redondo y manga francesa.