El Centro de Transfusión de Málaga organiza 180 colectas para asegurar el suministro sangre en verano

La actividad asistencial de los hospitales malagueños , han recordado desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

25.027 donaciones en el primer semestre de 2022

Durante el primer semestre de 2022, se han registrado en Málaga un total de 25.027 donaciones: 24.047 de sangre y 980 de plasma. También hay que destacar que durante este semestre se han incorporado 2.988 donantes nuevos, que suponen el 12% de la cifra global de donaciones de sangre entera en este periodo.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.