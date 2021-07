Un 'campeón' de Málaga llamado Carlos

“¿Cuántos días tiene un mes, Carlos?”, pregunta Águeda, su madre. Él duda, lo piensa un rato. “Venga, Carlos, ¿cuántos días?”, le anima. “¡Treinta!”, responde Carlos levantando la algarabía de todos. “Le ha costado, ¿eh? Ha hecho un esfuerzo grande”, asegura su hermana Paloma. Carlos tiene 15 años y la lucha que hace su familia para que progrese es titánica.

Algo empezó a extrañarles poco antes del año de vida. Carlos no dormía más de veinte minutos. Noche tras noche, sus padres se turnan para intentar volver a dormirlo. Tras múltiples visitas a su pediatra la consigna era la misma: “Ya dormirá, la paciencia también es jarabe”. No fue hasta que no lo vio otra doctora hasta que no llegó el diagnóstico de hidrocefalia. Tras pasar por múltiples especialistas acabaron confirmando este trastorno. A esto se sumó que el pequeño Carlos tardó demasiado en comenzar a desarrollar su actividad motora y le diagnosticaron problemas de visión antes de cumplir el año.

Pero nadie daba a la familia un diagnóstico claro de lo que padecía Carlos. Lo último que le dijeron es que podía ser Síndrome de Noonan. “Pero a nosotros no nos encajaba, por el tema de la estatura”, asegura Águeda.

Al cumplir los 15 años pasó al área de Neurología del Hospital Regional, donde, por fin, dieron con un diagnóstico: Carlos padece Síndrome Fox P1. Una de esas enfermedades muy raras que sólo contadas personas tienen. En el caso de este síndrome son 34 personas en todo el mundo.

Según la literatura científica al respecto –toda muy reciente–, se caracteriza por retrasos en las capacidades del habla y en el desarrollo general, discapacidad intelectual u orejas pequeñas y por debajo de la línea del ojo, entre otras.

Mientras su madre narra su historia, Carlos abraza cada poco tiempo a su hermana, que está sentada a su derecha, y le comenta algo al oído. “Después hablamos, Carlos”, le susurra Paloma como una carantoña. Toda la familia es una piña, pero no les ha quedado otra alternativa. Durante la conversación se lanzan elogios los unos a los otros y todos se quitan el mérito. Pero, quien sin duda recibe más halagos es Águeda. “Son quince años en los que ha entregado su vida a su hijo”, resume Jesús.

En esos quince años han pasado por múltiples baches, algunos más complicados que otros. Quizá por el que más lucharon fue su educación: Águeda recogió firmas y luchó contra viento y marea para que su hijo contase con una persona de apoyo en sus clases. Tras mucho esfuerzo, llegó Micaela, que le acompañó durante toda su estancia en el colegio y que fue “un ángel caído del cielo”. Águeda resume: “Es una suerte que aparezca alguien que se desviva tanto como tú por él y en quien puedas confiar plenamente”.

Al pasar al instituto volvieron los problemas. “Querían que entrase en Universidad Laboral, pero es demasiado grande para nuestro hijo, Carlos necesita entornos seguros y controlados”, asegura Águeda. “Ir con él implica estar pendiente a todos los baches que pueda haber en el camino, porque Carlos procesa lo que ve más lento que el resto. En ese instituto hubiese tenido muchísimos problemas”, confirma Jesús.

Pero no son los únicos problemas que se han encontrado, aseguran que muchos profesores les han dado la espalda. “Hay muchas personas en el ámbito educativo que no quieren un niño así, sólo quieren facilidades”, lamenta Águeda.

La misma tarde de la entrevista Carlos venía de jugar al pádel. Está en un grupo con otros chicos con discapacidades en el que disfruta mucho. También es parte del equipo de supercapacitados del Málaga CF. “Todos juntos parecen los de la película Campeones, es divertídisimo”, asegura Águeda. También le encanta la playa, aunque no se fía de nadar en la piscina, y la Semana Santa. “Es el único sitio donde está quieto”, dice su madre. Mes a mes, Carlos sigue avanzando.