Los casos de Covid en Málaga vuelven a superar el millar y aumentan las hospitalizaciones

La pandemia no da tregua. La escalada de contagios continúa y este viernes deja otra vez los nuevos infectados de Covid por encima del millar. No hay fallecidos, pero sólo en la última jornada se producen 23 hospitalizaciones más, la cifra más alta de los últimos cuatro meses. Además, la tasa provincial no sólo sube, sino que acelera su ritmo de crecimiento. Todos los distritos sanitarios aumentan la incidencia y el del Valle del Gualhorce, que estaba en riesgo medio, entra en nivel alto de peligro de propagación del virus.

El buen dato es que no hay fallecidos. Por ello, la cifra de víctimas mortales con coronavirus en la provincia se mantiene en 2.030 desde marzo de 2020.

Pero el incremento de casos y hospitalizaciones vaticinan que la situación empeorará dado que se produce un efecto dominó que actúa con retardo: primero aumentan los contagios, luego las hospitalizaciones, después los ingresos en UCI y finalmente las muertes. Y los infectados van al alza. Este viernes deja 1.052 nuevos positivos y un total de 166.401 afectados en toda la pandemia.

También se elevan las hospitalizaciones. Sólo este viernes se contabilizan otras 23 más. Por lo tanto, el acumulado de pacientes ingresados desde marzo de 2020 es de 10.855. De ellos, 1.041 en UCI. La presión asistencial aumenta. Sumando hospitalizados y restando altas, este viernes hay 153 enfermos en los hospitales de la provincia con el virus. Son nueve más que la jornada anterior. De los 153 pacientes hospitalizados, 22 están en Cuidados Intensivos.

La tasa sigue trepando cada día. A nivel provincial, pasa de 312,4 el jueves a 358,2 el viernes. Todos los distritos sanitarios -que es la demarcación por la que se aplican restricciones en función de la situación epidemiológica- aumentan la incidencia. En el caso del Valle del Guadalhorce -que tenía 271,3 casos por 100.000 habitantes- asciende a 339,1. De modo que entra en nivel de riesgo alto de propagación del Covid, que es el que va de 300 a 500 positivos por 100.000.

El parte que a diario facilita la Consejería de Salud y Familias recoge además 316 curados y un total en toda la pandemia de 158.136. Pero no es un buen dato ya que los nuevos infectados -los 1.052- son el triple de las personas que han superado la enfermedad -316-.