Unos 100 taxistas se manifiestan en Fomento para exigir que se cumpla la ley de VTC

Unos 100 taxistas se manifiestan durante la mañana de este martes frente a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para exigir que se cumpla la ley respecto a licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), en especial, el ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis (1/30).

La protesta ha iniciado en torno a las 10.00 horas desde las inmediaciones de la estación María Zambrano y ha discurrido por diferentes calles hasta alcanzar la plaza San Juan de la Cruz, donde se encuentra la delegación autonómica. Allí, los taxistas han leído un manifiesto y han entregado al Gobierno andaluz un documento donde se detallan supuestos incumplimientos realizados por los VTC durante la semana de Feria.

Jesús Báez, portavoz del llamado Grupo de Movilización -comité de huelga- recordó ayer en este periódico que el próximo 14 de septiembre el Consejo de Ministro se postulará sobre el traslado de competencias para otorgar este tipo de licencias, pero consideró que antes de ese día "la Junta tiene que hacer saber su postura".

Así, insistió en que lo que se pide es "una regulación justa". "No es verdad eso de que no queremos competencia, pero esa competencia no es justa si alguien viene a hacer lo mismo que tú con la mitad de controles y tú pagando cuatro veces más impuestos", subrayó. "Es una manifestación pacífica y reivindicativa, no es nuestra intención molestar al ciudadano ni colapsar la ciudad", afirmó Báez.