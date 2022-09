El centro de Málaga se queda desierto en el Día sin Coches

La imagen del centro era digna de ver. Solo los autobuses y los viandantes podían ir desde la Alameda Principal hasta el final del Paseo del Parque. Una imagen a la que los malagueños no están acostumbrados ya que los coches predominan las calzadas de la ciudad de lunes a domingo sin descanso.

Este domingo Málaga se suma al Día sin coches, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa a nivel mundial para concienciar de la necesidad de reducir el uso del vehículo privado. Durante esta jornada se hace un llamamiento a la ciudadanía para que utilicen en sus desplazamientos otros medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

La rotonda del Corte Inglés de la Avenida de Andalucía parecía tener un campo de fuerza en los coches y podías verlos girar e ir en todas direcciones pero sin entrar hacia el centro de la ciudad. La PolicíaLlocal ha sido la encargada de controlar que los accesos permanezcan cerrados para los vehículos de uso privado.

Las tarjetas preparadas en mano y el dinero listo para pagar el billete han sido el escenario predominante en los autobuses de Málaga en la jornada de hoy. Los pasajeros entraban en los autobuses con cara extrañada. Los autobuses este domingo eran gratuitos. “¿No tengo que pasar la tarjeta?”, “¡qué alegría, el autobús gratuito!”.

Algún niño despistado al pasar le decía a su madre que se le había olvidado "hacer el piiiii al lado del señor del autobús". La iniciativa del Ayuntamiento de Málaga por el Día sin Coches ha sido que todos los autobuses de la ciudad sean gratuitos durante la jornada.

"Me parece una iniciativa genial, no sabía que hoy el transporte era gratuito", ha comentado José Manuel Ojeda, quién se ha extrañado al ver una pegatina en el lugar donde se pasa la tarjeta del autobús.

"Entre esto y que los bonos están saliendo más baratos nos van a malacostumbrar, pero yo lo dejaba más tiempo, no me estoy quejando", ha agregado Luisa Díaz al entrar en el autobús 8.

“Se podría haber hecho un día de diario, que usamos más los autobuses pero menos da una piedra”, ha bromeado Elena Guerrero, usuario diaria del autobús 19.

Por su parte, el colectivo de usuarios de bicicleta Ruedas Redondas ha lamentado que el Ayuntamiento haya perdido "la ocasión de concurrir a la Semana Europea de la Movilidad sin desvirtuar la intencionalidad de la misma, que no es otra que disuadir y concienciar a la ciudadanía, en partes iguales, de la necesidad de un cambio en los hábitos de movilidad individual, abandonando el culto al coche privado y apostar por medios de movilidad más sostenibles, como son: la movilidad activa en bicicleta y andando, o los medios de transporte públicos al uso", han explicado a través de un comunicado.

La asociación ha criticado que el Consistorio no ha convocado el verdadero Día Mundial Sin Coche, cuando corresponde, que fue el pasado jueves, día 22; y "no un domingo para que no tenga ninguna afección a este medio de transporte".