Una avería inunda el centro de salud Alameda-Perchel

Los trabajadores del centro de salud Alameda-Perchel se encontraron con la sorpresa cuando comenzaron a llegar poco antes de las 8:00 de la mañana de este lunes: las consultas estaban inundadas. Una avería en un lavabo de la primera planta provocó el anegamiento de parte de esa zona, de la planta baja y del sótano. Así que tuvieron llamaron a la empresa de limpieza del centro, pero mientras tanto pillaron fregonas y cubos para ir achicando agua.

Según ha informado UGT, el problema se produjo por la rotura del latiguillo de un aseo que no fue advertido durante todo el fin de semana. El agua fue cayendo hacia abajo, empapando los falsos techos de escayola de la planta baja, llegando a este nivel, anegando consultas e incluso afectando a los sótanos.

"Se supone que ha sido una rotura fortuita, pero como se ha producido durante el fin de semana no se detectó hasta la mañana de este lunes", ha indicado el secretario provincial de UGT, Vicente Sandoval.

La Delegación de Salud ha confirmado que la avería afectó a las plantas primera, baja y al sótano. Pero ha aclarado que las consultas se reubicaron y que la entrada de los pacientes se hace a través del CARE, que está en el mismo edificio. Sin embargo, se tuvieron que aplazar las extracciones de sangre que estaban programadas. "A los ciudadanos les ha afectado mínimamente", han indicado desde la Administración sanitaria.

Sandoval ha apuntado que "lo óptimo sería que hubiera un mantenimiento preventivo" de las instalaciones, "que no hay", pero ha aclarado que "no es infrecuente que este tipo de avería pueda ocurrir". Debido a la humedad causada por el anegamiento de suelos y la filtración de los techos, se ha dado aviso a los informáticos y electricistas para que supervisen las instalaciones a fin de que no haya riesgos.