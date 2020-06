Los padres acuden a los centros escolares de Málaga para comprobar los puntos para el ingreso

A media mañana de este martes, el sistema permitía a los centros escolares malagueños obtener las listas de baremación de todos los alumnos de nuevo ingreso. La mayoría, pequeños de 3 años que en septiembre comenzarán el segundo ciclo de Educación Infantil. Después de verificar y sellar, la relación se colgaba en los tablones de anuncios de los colegios y las madres, padres y abuelos comenzaban la comprobación.

Con mascarilla, distancia social y más precaución que nunca, pero con idéntico sistema. Buscar el apellido del protagonista en una larga lista y comenzar a hacer cuentas para ver si está o no dentro. Para favorecer la protección de datos, la relación de solicitantes y su puntuación ha quedado expuesta de forma física en los colegios y no se ha podido consultar telemáticamente.

Elena es una de las madres que hace cola frente a la entrada del colegio público Almudena Grandes, en el distrito de Teatinos. Espera con paciencia a que cuelguen las listas para saber si su hija de tres años podrá obtener una plaza en el centro elegido. "Lo hemos solicitado por cercanía, por lo que hemos podido conocer, por lo que nos comentan los vecinos", apunta.

El proceso le crea "intranquilidad" porque sabe que su zona es complicada. "Las plazas siempre están tan ajustadas y aquí hay cada vez más viviendas, hay dos bloques enormes que ya han habitado las familias y si no entra aquí no sabes dónde la van a mandar", apunta. El Almudena Grandes oferta 75 plazas para 3 años y se han presentado 82 solicitudes, por los que siete aspirantes quedarán fuera.

La directora del centro, María José Villareal se acerca a la verja para informar a los padres sobre el trámite de audiencia para aquellos que no estén conformes con la puntuación otorgada. "Tienen que pedir cita previa y el plazo es de cinco días", les dice justo antes de abrir las puertas y permitir el paso al patio de las familias, que lo hacen de forma ordenada y siguiendo las separaciones recomendadas.

"Llamé esta mañana para saber si la consulta tenía que ser presencial o lo podía hacer por la web o por teléfono, porque me resultaba difícil venir por motivos de trabajo", explica otra madre. "Pero como son datos personas tiene que ser así, expuestos en el tablón", agrega mientras algunos familiares ya salen del centro con protestas por encontrar menos puntos de los esperados.

"Algunos padres se han quejado porque les parece un sistema de baremación injusto", comenta la directora del centro. "Se penaliza a las familias que tengan a uno de los padres en paro o que hayan decidido dejar de trabajar para cuidar a su hijo y, por tanto, no haya necesitado ir a una escuela infantil en el último año", agrega Villareal. También, apunta, a los hijos únicos.

"Estos dos o tres puntos podrían hacer que algunos niños se queden fuera a pesar de ser de la zona por no haber ido a la guardería, por no tener hermanos o por que su madre no trabaje", indica la directora, que traslada las preocupaciones de las familias. "Este procedimiento no ha garantizado una mejor escolarización", considera.

En el vecino colegio público Carmen de Burgos se han recibido 67 solicitudes de tres años para las 75 plazas. En este caso, todos los que lo eligieron como primera opción están dentro y pueden estar tranquilos. Aunque se les ha presentado un problema en el resto de cursos, ya que con la modificación de la política educativa a raíz de la pandemia, los alumnos no van a repetir y, por tanto, no se dejarán las plazas libres que se consideraron en la oferta de marzo.

"Esta mañana han llamado para saber si la consulta de las listas era telemática y le hemos dicho que tenía que ser en el tablón de anuncios", indica Nieves García, directora del centro. Tanto ella como su equipo llegan exhaustos a esta fase de la escolarización tras un duro proceso de matriculación. La plataforma ha dado problemas hasta última hora y ha provocado una multiplicación exponencial de sus horas de trabajo burocrático. Principalmente, para subsanar los errores del sistema on line.

Y todo ello para preparar una vuelta al cole en la que, según ya se ha adelantado, imperará la normalidad. "Todavía no tenemos instrucciones concretas pero ya hay un borrador del nuevo curso que promueve la modificación del plan de centro para adaptarlo tanto a la enseñanza presencial como a la no presencial", explica la directora del Almudena Grandes. Tener el plan B previsto por si hay un nuevo rebrote será esencial.