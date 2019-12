Los centros de salud de Málaga no cerrarán por la tarde en estas fiestas

Los centros de salud del Distrito Málaga-Guadalhorce no cerrarán por la tarde durante estas fiestas navideñas. Así lo asegura la Consejería para despejar dudas, después de que en las ciudades de Sevilla y Huelva, el cierre vespertino haya motivado protestas y polémica.

El plan de vacaciones se extiende del 16 de diciembre al 3 de enero. Según Salud, todos los centros del Distrito Málaga-Guadalhorce “permanecerán abiertos en su horario habitual este año”. Cerrarán, eso sí, los días 25 de diciembre y 1 de enero, así como el 24 y 31 de diciembre a partir de las 15:00. Desde esta hora entrarán en funcionamiento los puntos de urgencias de Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, Almogía y Rincón de la Victoria.

De acuerdo a la información aportada por la Administración sanitaria, en el Distrito Costa del Sol sólo tres centros “concentrarán su actividad asistencial programada en horario de mañana entre los días 23 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, pero en el resto se verá reforzada la asistencia”.

En Antequera, mantendrán su actividad y horario habituales como el resto del año, según informa la Consejería, que recuerda que “los años anteriores cerraban en horario de tarde los viernes durante diciembre y la primera quincena de enero”.

En la zona de la Serranía, los dos centros de salud de Ronda concentran su actividad asistencial programada en horario de mañana entre el día 10 de diciembre y el 16 de enero de 2020. El resto, “mantiene su horario habitual”. En la comarca de la Axarquía, las consultas vespertinas se trasladan a horario de mañana.

CCOO evaluará después de Reyes si retoma las protestas por la falta de contratación

El anuncio de la Consejería de que los centros de salud del Distrito Málaga no cerrarán por la tarde es recibido con cautela por los sindicatos. “El mensaje oficial es que no van a cerrar en horario vespertino, pero para eso tendría que haber contrataciones y no las estamos viendo. Sospechamos que al final van a cerrar”, afirmaba el secretario provincial de Sanidad de CCOO, Rafael González. Y añadía: “Nos tememos que el 17 ó el 18 de diciembre nos digan que cierran por la tarde y que la excusa sea la falta de médicos para contratar”.

Durante las últimas semanas, los sindicatos han protagonizado concentraciones para denunciar la falta de contrataciones. Unas protestas que fueron desconvocadas a finales de noviembre cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abrió el grifo de los contratos. González advirtó que después de Reyes volverán a evaluar la situación para decidir si retoman las protestas.

Porque insistió que entonces se verá si se mantiene la contratación o si en realidad la tregua en la falta de sustituciones era simplemente que se adelantaron las contrataciones del periodo navideño para acallar las movilizaciones de los profesionales.