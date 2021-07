Los centros de salud de Málaga están “desbordados” ante los casos de Covid entre los jóvenes

“Desbordados”. Es el calificativo que repiten los sanitarios de los centros de salud para describir la situación que están viviendo estas semanas con un tercio menos de su personal debido a las vacaciones y los contagios entre los jóvenes disparados que sobrecargan especialmente a la Atención Primaria ya que cursan de forma más leve por lo que deben ser asistidos por su médico de familia o pediatra.

A diferencia de las olas anteriores en la que los hospitales recibían mucha presión asistencial; ahora, al castigar a población más joven y generar menos ingresos, la mayor sobrecarga se ha trasladado a los centros de salud. El problema es que esta realidad epidemiológica coincide con la merma de la plantilla por las vacaciones estivales, las “escasísimas” sustituciones y el proceso de vacunación anticovid.

Médicos y enfermeros de Primaria recordaron que además de la asistencia de las patologías de siempre tienen que atender al incesante y ascendente goteo de infectados con Covid 19. Ello supone “más consultas, más PCR y más rastreos”. Una tarea a la que hay que añadir la carrera contrarreloj y silenciosa por la inmunización que se hace desde los centros de salud y que suma tanto como la llevada a cabo en los puntos de inoculación masiva.

“Este verano debía ser más tranquilo porque va avanzada la vacunación, pero resulta que estamos peor. Por eso la mejor prevención es la responsabilidad”, argumentó el vocal de Atención Primaria del Sindicato de Médicos de Málaga, José Antonio Becerra.

El verano pasado los centros de salud tenían mucho trabajo con los rastreos y las PCR. Pero entonces todavía no había vacuna y mucho de los contagiados acababan en el hospital. Ahora han sumado la inmunización y más asistencia ya que hay más infectados que no requieren hospitalización.

“Tenemos como poco un tercio menos de personal por las vacaciones y no ha habido contratación. Los profesionales no dan abasto. Están desbordados. Ahora en los hospitales están más tranquilos porque los casos no cursan tan graves, pero esa sobrecarga está recayendo en Atención Primaria”, afirmó el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse) en el Distrito Sanitario Málaga, José Luis Sánchez.

Además, apuntaba que cuando hay personas que no acuden a la vacunación, los enfermeros hacen un sobreesfuerzo para que no se pierdan esas dosis, lo que supone “un estrés importantísimo”. Añadía también que hay centros que están pilotando el triaje de las personas que acuden sin cita a los centros de salud y que son recibidos por un enfermero, lo que supone una tarea nueva y añadida.

Becerra por su parte apeló a la “responsabilidad” sobre todo de los jóvenes para atajar el virus y la consiguiente presión asistencial que se ha trasladado ahora a los centros de salud.