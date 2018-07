Los centros de salud se unen a la protesta por la falta de sustituciones

El sector sanitario está pasando por un momento delicado en este inicio de verano. Tras la manifestación del 21 de junio por la dignidad de la sanidad pública y las protestas de los médicos del Hospital Civil, ayer tuvo lugar en Huelin la primera de las concentraciones en los centros de salud convocadas por la Plataforma Basta Ya y el Sindicato de Médicos.

El portavoz de Basta Ya, Carlos Bautista, aseguró que ha sido necesario llegar a este punto porque la administración no está siendo receptiva con las peticiones que los trabajadores del sector sanitario están reivindicando. Por esta razón, afirmó que si la situación no mejora a corto plazo, no descartan hacer una huelga en la segunda quincena de septiembre o en octubre".

Por su parte, el SAS recordó recientemente haber duplicado las jornadas de cobertura con respecto a las de 2017.

La Administración sanitaria siempre recuerda que este verano ha invertido 25,2 millones de euros para contratar personal en la provincia, dando lugar a un incremento de la inversión del 2% con respeto a la del año anterior.

Sin embargo, estas subidas no parecen convencer a los trabajadores que afirman sufrir un deterioro progresivo de la atención primaria por la falta de sustituciones, lo que se traduce en un detrimento de la salud de los trabajadores y en el servicio que se les da a los pacientes. Antonio Martín, el presidente del Sindicato de Médicos de Málaga, denunció la falta previsión para poner recursos siempre que llega el periodo estival. "La situación se complica porque esta ciudad recibe muchos turistas y esto se repite año tras año por la falta de voluntad política".

La próxima concentración está prevista el 11 de julio en el centro de salud de Puerta Blanca, el 18 en Miraflores, el 25 en El Palo. En septiembre, tendrán lugar el 5 en el de la Victoria y el 12 en Portada Alta, siendo todos los miércoles los días en los que se realizarán los paros de 15 minutos. Del mismo modo, el personal sanitario del Hospital Civil mantendrá sus reivindicaciones a pie de calle los martes y los jueves.