La Málaga de los casi 1,5 millones de turistas alojados tiene en el pequeño comercio una herida difícil de suturar. La estampa de carteles con el Se Alquila se extiende de manera irrefrenable por buena parte de las calles del Centro histórico, ese mismo escenario pisado a diario por miles de visitantes llegados de fuera. Sin embargo, el músculo que la capital de la Costa del Sol demuestra este campo económico no parece trascender a muchos de los negocios que en los últimos meses han echado la persiana.

Un simple recorrido por el entorno de la denominada almendra del casco antiguo permite corroborar lo que verbalmente vienen denunciando los propios afectados. La elevación de los precios del arrendamiento, inflados en buena medida por las expectativas de ganancia de una ciudad en buen estado de forma, ha forzado a decenas de estos pequeños empresarios a cerrar.

Los datos manejados por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico sitúan en más de 30 los establecimientos chapados en un radio geográfico ciertamente reducicido, siendo particularmente significativa el estado de la cuestión en calle Nueva, San Juan, Félix Sáenz... Vías próximas a la prohibitiva calle Larios, donde el año pasado se llegó a pagar 240 euros por el metro cuadrado cada mes. Aunque los valores manejados para las otras calles ni se acercan, están muy lejos de las posibilidades reales de quienes hasta hace meses o semanas operaban en estos establecimientos.

"No sacamos ni para pagar el alquiler", explicaba de manera gráfica Juanibel Vera, presidenta del colectivo, quien asegura que la situación se extiende en el tiempo desde Navidad. Denuncia que los propietarios de muchos de estos locales "están pidiendo lo que les sale de las narices". "No hablo de Larios, que es impensable y queda reducida a franquicias; en la calle Císter pueden estar pidiendo 5.000 o 6.000 euros por un espacio de 50 o 60 metros", apunta a modo de ejemplo, y apostilla: "Si alguien encuentra un local por menos de 2.000 euros...".

Manuel González, comerciante "He visto muchos negocios que pagan x euros y a los que les han multiplicado por cuatro y por cinco el precio y los han echado a la calle"

Números a los que hay que sumar los costes propio del personal. "Un dependiente en una tienda de ropa o calzado trabajando ocho horas puede costar unos 2.000 euros mensuales; tienes que vender como 6.000 para sacar eso adelante", añade. Ante esta realidad, prevé: "Algunos de lo van a comer con papas".

Manuel González es propietario de una óptica en Puerta del Mar, uno de los emplazamientos donde se ve alguna persiana bajada. "El alquiler de los locales se ha disparado, está sobrevalorado; uno en Puerta del Mar no puede valer 19.900 euros al mes", dice o "5.000 euros otro en San Juan". "Yo soy de los que menos se puede quejar, pero he visto muchos negocios del centro que pagan x euros y a los que les han multiplicado por cuatro y por cinco el precio y los han echado a la calle", argumenta.

Este empresario denuncia la falta de promoción del entorno Centro una labor que, asegura, "se limita casi todo a las luces de la calle Larios". "En la Plaza de Camas hay uno que lleva años sin alquilar; otro en la calle Nueva, otro en San Juan...", relata sin descanso para preguntarse: "¿Hasta dónde vamos a llegar?" "Los propietarios ponen precios como si estuviesen en la Castellana", se queja.

Mediante un batida por la almendra, Manuel enumera una treintena de espacios vacíos, información compartida en su cuenta de Facebook, en la que se muestra crítico. "Situación actual y lamentable de la Málaga de los 8502383738300 millones de turistas; 30 locales y no los he fotografiados todos entre Nueva, Puerta del Mar, Plaza Félix Sáenz, Alarcón Luján, Plaza de la Constitución, San Juan, Camas... Lo que viene a ser el mismísimo centro histórico de Málaga", expone, acusando a los dueños de los locales "y reventar negocios que funcionaban por quererle pedir el doble y el triple de alquiler de manera abusiva". "No sé hasta dónde va a llegar esta enfermedad, la crónica anunciada de la muerte del comercio local del Centro histórico", denuncia.

Málaga Hoy ha querido hacer una batida por algunas de las calles a las que aludía Manuel. Puerta del Mar, 14 tiene en su fachada un cartel de Se Alguila y un teléfono de contacto. El mismo se corresponde con una empresa que media en la operación de arrendamiento. Desde la firma relatan que había un acuerdo cerrado con unos clientes argentinos para la instalación de una heladería pero que, ante lo que está sucediendo con el coronavirus, "se ha echado para atrás". "La idea es que volviese para después de Semana Santa, pero nos han dicho que no se quedan con el local", explica. Se trata de un edificio completo baja más tres más un retranqueo en la parte superior, cada una de ellas con 28 metros de superficie. El precio mensual, 4.000 euros más IVA.

Unos clientes argentinos dan marcha atrás en el alquiler de un local de Puerta del Mar por el miedo al coronavirus

A pocos metros, ya en la Plaza Félix Sáenz, el número 2 está vacío cuando hasta hace pocas semanas estaba ocupado por una heladería. A su lado, otro en similares condiciones. Cuenta la propietaria que hasta hace poco estuvo ocupado por unos clientes que han optado por irse a otra calle. "Este local tiene 78 metros cuadrados y el precio es de 3.000 euros", informa. Por lo que parece, son muchos los interesados que llaman para interesarse.

En la esquina de Especería con Nueva aparecen cerrados otros dos locales. Ambos de la misma propiedad, aunque hasta hace unos meses acogieron negocios distintos. “Si no son diez llamadas no recibo ninguna cada día”, explica Gonzalo Pérez, de la sociedad Pérez Arangure. Cuenta que hasta la fecha no se ha alquilado porque son muchas las firmas nacionales e internacionales interesadas que están analizando el proyecto.

"Tenemos hasta 260 metros cuadrados en ese espacio; la operación final va a depender de los metros que quieran, de los meses de carencia para hacer la obra que necesiten, de los años de contrato", relata. El valor de referencia ronda entre los 110 y los 125 euros el metro cuadrado. Es decir, que el arrendamiento total del complejo podría alcanzar los 32.000 euros mensuales. Aunque admite que "todo es negociable". Admite que los precios en vías como Larios, Nueva y Granada "está bastante disparado y no son muchos los sectores que pueden llegar a rentabilizar esos alquileres".