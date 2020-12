Un tercio de los ciudadanos está tirando de ahorros en la pandemia

La pandemia ha dejado a miles de empleados sin trabajar en la mayoría de sectores productivos, cebándose especialmente en todos aquellos relacionados con el turismo (hoteles, restaurantes, comercios, etcétera). Los expedientes temporales de regulación de empleo han permitido a los trabajadores cobrar mensualmente -aunque sea una cantidad menor- sin perder su empleo mientras que otros se han ido directamente al paro, percibiendo prestaciones o no en función de sus características.

Se ingresa menos dinero, pero los gastos de comida, hipoteca, luz, agua, gas, teléfono, comunidad de vecinos, etcétera son los mismos por lo que hay que sacar dinero de donde se pueda. Un informe publicado por Funcas señala que el 31% de los españoles han tenido que tirar de sus ahorros durante estos meses de pandemia para vivir y explica que un 42% de los ciudadanos aseguran que han sufrido una pérdida de ingresos. Incluso un 19% destaca que ha tenido o tiene dificultades para pagar la vivienda.

La crisis sanitaria ha causado estragos y se teme que, pese al esperado anuncio de las vacunas, los próximos meses vayan a ser duros desde el punto de vista laboral, lo que redundará en más problemas económicos para las familias. La provincia de Málaga cerró el mes de noviembre con 194.579 parados tras experimentar la segunda mayor subida del desempleo en España solo por detrás de Cádiz. En octubre Málaga también lideró el incremento del paro en España. El mes pasado, además, numerosas empresas volvieron a presentar Ertes y noviembre acabó con 30.847 personas inscritas en estos expedientes, cinco mil más que el mes anterior.

La tendencia no es, lógicamente, positiva. Tradicionalmente ha habido un repunte del empleo en diciembre por la campaña navideña, pero este año quedará completamente deslucida. Un estudio publicado por el portal de empleo Infojobs indicaba que los puestos vacantes se han reducido un 35% en la comunidad andaluza en noviembre respecto al mismo mes del año anterior pese a la llegada de la Navidad, demostrando así que no hay confianza entre el empresariado hostelero o comercial en tener un buen volumen de ventas. Los meses de enero y febrero son históricamente los peores en materia laboral en Málaga por la temporada baja turística, por lo que lo normal es que no empiece a haber una recuperación seria del empleo hasta la Semana Santa pero incluso esa opción está en el aire porque en el sector turístico se cree que no se podrá recuperar algo del terreno perdido, al menos, hasta el verano.

Cuando hay estadísticas siempre se puede sacar un aspecto positivo y, en este caso, la buena noticia es que más de la mitad de los ciudadanos no han visto mermados sus ingresos mensuales, lo cual confirma que hay una demanda retenida que saldrá a la luz en cuanto se normalice la situación. En el segundo trimestre de este año los malagueños tenían ahorrados 26.395,7 millones de euros en sus depósitos bancarios, 1.549 millones más que en el primer trimestre del ejercicio, lo que supuso un aumento del 6,2%. No obstante, el consumo de los hogares se desplomó un 24% en el segundo trimestre por el confinamiento.