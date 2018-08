"La clave es filtrar y hacer una lectura crítica"

-¿qué le parece internet para informarse sobre salud?

-Google e internet son herramientas potentes, pero hay que saber filtrar la información. Estamos en una época en la que tenemos dificultades para hacer una lectura crítica de todo lo que leemos. La clave es hacer una lectura crítica. Si uno mira en Google, hay una inundación de información. Muchas veces no se sabe la fiabilidad de aquello que aparece en Google, porque Google no hace una selección de lo fiable y lo no fiable; eso lo tiene que hacer quien lee. Muchas de las cosas que leemos es como cuando leemos el prospecto de un medicamento. Si uno piensa todo en lo que aparece en el prospecto, invita a no tomar el fármaco. La clave es una lectura crítica y un filtrado de la información y eso es responsabilidad de cada cual. Y si una persona busca una información sobre una enfermedad será porque está angustiada en relación a determinados síntomas. Así que la búsqueda se hace bajo angustia, el filtrado y la lectura crítica es todavía más complicado de hacer.

-¿Qué es lo que hay que hacer? -Mi opinión es que todo aquello que pase por la relación humana siempre es preferible. Siempre es preferible consultar con un profesional médico que te da la información en tu caso concreto, conociéndote, hablándote; que tú solo frente a un ordenador con todo un mundo de información que no puedes filtrar. Internet ha multiplicado algo que ya pasaba antes que es cuando uno está angustiado por una enfermedad o hay preocupaciones de tipo hipocondríacas. Antes se iba a los médicos y la consulta con un médico tranquilizaba hasta que aparecía el siguiente temor. Lo que ha hecho internet es que esas consultas las ha multiplicado exponencialmente. Pero en definitiva, el funcionamiento es el mismo; personas que se angustian, que buscan información y que esa información calma parcialmente o incluso no calma.

-¿Hay más demanda por esto?

-Hay más malestar. Primero porque muchas de las cosas que nos pasan emocionalmente y de las inseguridades de la época que vivimos también se traducen en el cuerpo. Además, estamos enfermando de una manera más integral. A muchos médicos se les llenan las consultas. El otro día leía que una de cada tres consultas con el médico de atención primaria tiene que ver con salud mental porque muchos de estos malestares se somatizan.

-Y no por una esquizofrenia sino por somatización quiere decir...

-Es que una a persona, cuando se angustia, le puede doler la cabeza, tener problemas digestivos... Es verdad que muchas veces la respuesta que se da suele ser la administración de fármacos y no se va a lo que a esa persona le está pasando. La Medicina muchas veces está teniendo dificultades para dar una respuesta suficientemente satisfactoria con lo cual aumenta la búsqueda de información y se entra en un círculo vicioso.

-¿Su consejo final entonces?

-Cuando una persona está preocupada por su salud a quien tiene que consultar es a un profesional. Buscar información en Google... no conozco a nadie que eso le haya ayudado. A no ser a profesionales que buscan información para cosas en concreto; pero eso, a nivel profesional. A nivel personal, no conozco a nadie que después de leer un prospecto se quede más tranquilo, todo lo contrario. Reivindico la relación profesional-paciente. Desde ese vínculo de confianza se puede responder mejor a la angustia del paciente, contener lo que le está pasando y buscar la mejor alternativa para esa persona, que a veces es una medicación, una escucha o todo junto.