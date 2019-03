Conectar al cliente con el comercio local

Lleva siete años implantando proyectos de telecomunicaciones en medio mundo. Ha trabajado en Rusia, Emiratos Árabes, Japón y Perú, entre otros lugares. Pero en su tiempo libre vuelve la mirada hacia lo más próximo. La ingeniera malagueña Mercedes Barranchina ha ideado una plataforma para ayudar al comercio local. Pretende aprovechar su experiencia en sistemas y su conocimiento de la tecnología para que los clientes puedan conectar con las ofertas de tiendas pequeñas que si no se conocen pueden pasar desapercibidas.

“Hay muchísimas tiendas que no tienen ninguna visibilidad, no cuentan con recursos, no invierten en campañas de publicidad ni en estudios de datos que determinen lo que pueden ofrecer para aumentar tus ventas”, explica Barranchina. “El objetivo de la plataforma es poner en contacto a los comercios con potenciales clientes a través de las mejores ofertas”, agrega la ingeniera malagueña y subraya que “salvo que pases por delante y veas la oferta no hay forma de llegar al público y tú como cliente no sabes si te sale más rentable comprar en un pequeño comercio que en una franquicia, por ejemplo”.

Convencida por su propia observación de que el comercio de proximidad “ofrece mucho que no se conoce” se lanzó a poner en marcha esta iniciativa, que se encuentra en fase de pruebas y que prevé que entre en servicio a principios de abril. Se están lanzando campañas informativas para que se adhieran los locales y participen en la plataforma. Mediante redes sociales, correo electrónico o teléfono están contactando con los comercios y se está haciendo un mapa de zonas comerciales de Madrid y Málaga, las dos ciudades con las que se inaugurará la iniciativa.

El uso es sencillo, los comercios suben fotos y precios y el cliente recibe las ofertas en el móvil

“Ahora mismo se están utilizando recursos de programación para el desarrollo de la plataforma y está en una fase muy avanzada”, comenta Barranchina. Ahora mismo la web www.offerfy.es es una página informativa para que las empresas que quieran se apunten. “Se les enviarán unas instrucciones para que sean capaces de entrar, darse de alta y colgar sus ofertas”, señala la ingeniera. Los negocios se podrán crear un perfil en el que incluyan el nombre comercial, su categoría y la zona en la que están ubicados. La plataforma le permitiría al comercio subir sus ofertas, indicando los precios, colgando fotografías y poniendo su geolocalización. Así el usuario podría recibir las ofertas más atractivas de la zona en la que se encuentra. También tiene una funcionalidad para configurar al gusto del usuario la periodicidad, la categoría o el tipo de oferta que le pueden llegar a su móvil.

Comida ecológica, zapaterías, ropa infantil y ropa en general, además de complementos y bisutería, son las géneros que ahora mismo están en Offerfy, una plataforma “muy fácil de manejar”, según su creadora. “El objetivo es que la pueda usar cualquiera, tres clics y tengo mi perfil configurado y dos clics y puedo tener lo información de lo que quiero. Tan sencillo como subir la foto a una plataforma y escribir los datos de la oferta”, indica la joven malagueña que, en la actualidad, desarrolla su carrera profesional en Madrid.

La clave, indica la ingeniera, es empezar con un número atractivo de comercios. “Esperamos reunir unos 500 en los próximos tres meses para que los usuarios tengan bastantes ofertas que visualizar y puedan contactar con el negocio, hacer reservas, preguntar por tallas, colores...”, añade. La plataforma es gratuita para todos los usuarios, incluidos los comercios. La forma de monetizar esta aplicación en un futuro será a través de anuncios patrocinados.

Por el momento, la mueve una intención altruista. “La tecnología está ahí y hay que ponerla al servicio de la sociedad”, sostiene. Desde el pasado septiembre lleva dándole vueltas a la idea. Después de investigar, realizar un estudio de mercado y ver la respuesta de los comercios se ha decidido a lanzar esta idea que pretende ser un gran escaparate del comercio más próximo.