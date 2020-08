El concejal de Economía en Málaga ve el acuerdo en la FEMP "insuficiente" pero dice que con negociación puede llegar a fructificar

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha insistido en que el acuerdo alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el voto de calidad del presidente socialista, Abel Caballero, para el uso del superávit de los ayuntamientos y diputaciones es "un mal acuerdo", calificándolo de "insuficiente".

No obstante, ha agregado que "todo mal acuerdo, si se permite la negociación, si se bajan desde los posicionamientos por parte del Gobierno y se entra en el diálogo cercano con las administraciones locales, puede llegar a fructificar".

"La situación de la pandemia nos azotado a todos los ayuntamientos y esta realidad debe ser contestada. Con los ahorros de los propios ayuntamientos podemos defender buena parte de esa necesidad que tenemos golpeando nuestras puertas, pero, evidentemente, nos tienen que dar los mecanismos y, ahora mismo, los mecanismos legales a través de este decreto de ninguna manera cumplen con las exigencias mínimas que el PP ha demandado desde el minuto uno", ha apostillado.

Conde, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que el posicionamiento de los alcaldes del PP en relación con el acuerdo de la FEMP "es único y lo compartimos todos". "Lo compartimos al 100 por ciento, no se puede aceptar de ninguna manera algo que viene impuesto de forma unilateral por parte del Gobierno; es cierto que con un acuerdo con la FEMP, pero ese acuerdo está cojo".

"Se ha roto el consenso histórico de la FEMP de muchísimos años, donde todas las fuerzas políticas hemos eliminado nuestras diferencias y hemos apostado por lo que nos une, que son las administraciones locales, los ayuntamientos".

"Siempre hemos defendido el municipalismo desde la FEMP", ha subrayado, al tiempo que ha opinado que "se ha entregado por parte de la FEMP a ese acuerdo con el Gobierno con demasiada ligereza".

"Ese decreto que ha aprobado el Gobierno es del todo insuficiente, hay un margen de recorrido muy importante que es el que estamos demandando todos los alcaldes en la FEMP", ha dicho, insistiendo en que "se ha demandado y se acordó. Lo que pasa es que ese acuerdo, cuando se ha trasladado al Gobierno central, ha sido impuesto unilateralmente por la otra parte, es decir, por el Ministerio de Hacienda".

A su juicio, "existen muchas cuestiones que se han quedado atrás y que deben de ser sí o sí atendidas, porque detrás de eso está la atención directa de las necesidades de los vecinos a través de los ayuntamientos", aludiendo a la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto en 2021; abrir nuevos tipos de gastos y no solo los que indica el decreto o abrir la posibilidad de que ayuntamientos, que no tienen superávit presupuestario, que no es el caso de Málaga, puedan tener un acceso a una financiación adicional, "porque sino no podrán responder a los vecinos".

"Esa es la realidad que estamos trasladando de forma muy resumida porque son muchas cuestiones más las que deben ponerse en valor", ha dicho, incidiendo en el trámite parlamentario que habrá ahora para su ratificación y recordando que, en ese proceso, el Gobierno "sabe que no cuenta con todos los apoyos necesarios para convalidar ese decreto".

Por ello, ha vuelto a pedir "reflexión", que "es lo que estamos pidiendo desde el minuto uno desde la FEMP". "No entendemos que la FEMP, por motivos políticos cien por cien, ha decidido romper el consenso unilateral en el seno --de institución-- para acercarse al posicionamiento unilateral del Gobierno central", ha dicho.

Por otro lado, cuestionado por el hecho de que el acuerdo Hacienda-FEMP faculta al Ayuntamiento de Málaga a invertir 31,7 millones sin incurrir en déficit; Conde ha dicho que "no sabemos de donde salen". "Tratamos de hacer nuestras propias cuentas pero no nos salen; es cierto que el decreto tiene cuestiones positivas y se habla de la más que demandada ayuda al Gobierno central para paliar los déficit del transporte público", ha recordado. En concreto, el Consistorio malagueño recibiría 10,5 millones de euros para paliar el déficit del transporte urbano como consecuencia del COVID-19.

Conde, asimismo, ha valorado que la EMT ha sido "una empresa modélica que ha tenido que hacer grandes esfuerzos y que hemos tratado de mantener en los peores momentos de la crisis, incluso con un ERTE", ha recordado, pero, ha dicho, "el déficit al no tener pasajeros crece".