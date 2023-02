Del Río defiende la municipalización de Smassa: "No es para tapar nada"

El concejal delegado de Movilidad, José del Río, ha informado este lunes sobre la municipalización de Smassa, la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga, y ha asegurado que ha partido "en su totalidad" del equipo de gobierno, "en ningún momento la hemos realizado para tapar nada ni gestionar nada oscuro".

"Creemos y mantenemos que es muy importante para el Ayuntamiento llegar a ese cien por ciento de propiedad de Smassa y en ello estamos trabajando", siguiendo los pasos. Por tanto, ha rechazado las críticas de la oposición, advirtiendo de que PSOE y Unidas Podemos "quieren de alguna forma, tapar, poner sombra a este trabajo que se lleva realizando desde hace año y medio en negociación continua con los socios privados".

Así, también, y tras ser preguntado sobre por qué en todo ese tiempo no se ha informado a los grupos de la oposición, ha lamentado que "los socios, miembros de PSOE y Unidas Podemos, no son leales a un consejo de administración", aludiendo a "guardar el secreto" de los consejos. Ha defendido, además, la "prudencia" que se ha seguido en la negociación, ya que de lo contrario, a su juicio, "posiblemente no hubiéramos llegado a buen término" con los privados.

Así, a los privados ha agradecido "esa colaboración público-privada", que, ha recordado, "ha dado pie a que el equipo de gobierno de este Ayuntamiento haya creado más de 14.000 plazas de aparcamiento en los diferentes barrios".

Del Río no ha dado fecha concreta sobre cuándo podría estar culminada esa municipalización, porque, ha asegurado "es difícil" el saberlo, pero ha insistido en que se hará "a la mayor brevedad posible" porque son "los primeros interesados en la operación". "Entendemos que necesitamos seguir poniendo en marcha el cuarto plan de aparcamientos".

Cuestionado, en concreto, por si estaría antes de las elecciones municipales de mayo, ha explicado que "no nos va a dar tiempo a culminar totalmente todo el expediente de municipalización -antes de elecciones-; sí creo nos dará tiempo a firmar documentalmente el compromiso claro y aceptada la oferta por parte de privados e iniciado el expediente, pero culminado el expediente dudo de que antes de mayo esté terminado", aludiendo, en este sentido, a la segunda mitad del año.

25,5 millones de euros

Cabe recordar que Smassa, creada en el año 1986 como pública y convertida en mixta en octubre de 1998, actualmente se encuentra participada al 51% por el Ayuntamiento de Málaga, al 24,5% por Unicaja Banco y al 24,5% por Empark Aparcamientos y Servicios, y tras culminar este proceso, volverá a ser íntegramente pública.

Ha vuelto a precisar que el importe de la compra es de aproximadamente 25,5 millones de euros. Cuando se valore el precio del 49% de las acciones, el Ayuntamiento pedirá un crédito para proceder a la adquisición, parte del cual se cancelará sacando a concurso la concesión de los estacionamientos ubicados en Camas y Salitre.

El principal objetivo de este proceso de municipalización "es continuar promoviendo aparcamientos para residentes en diferentes barrios de Málaga". Así, una vez culminada la municipalización, se impulsará el cuarto Plan de Aparcamientos para Residentes, que prevé la construcción de cuatro nuevos aparcamientos para residentes en La Princesa, Villafranca-Flex, Plutarco y Trinidad.

Del Río en rueda de prensa ha recordado, en primer lugar lo ocurrido en 1995 "donde el equipo de gobierno del PP se encontró con una empresa con 500 millones de pesetas de deuda que fue lo que, de alguna forma, motivó que parte de la empresa pasara a manos privadas en el año 1998".

Ha explicado, asimismo, que desde hace año y medio están "en conversaciones con los socios privados para intentar poner en marcha una recomendación que nos hace el Tribunal de Cuentas" en relación con el cobro del SARE, que se solventaría con la municipalización de Smassa. También ha aludido a la reticencia de los privados en relación con la construcción de aparcamientos para residentes.

Beneficios de la municipalización de Smassa

Por otro lado, ha dicho que entre otros beneficios de la municipalización es la puesta en marcha del cuarto Plan de Aparcamientos para Residentes. Por otra parte, ha continuado, se va a impulsar que el aparcamiento de Tejón y Rodríguez deje de ser de rotación y pase a destinarse en exclusiva para residentes, además de que en algunas plantas también permitirá el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores.

"También tendría el Ayuntamiento autonomía para tomar decisiones importantes que la movilidad nos va a generar en los próximos años", ha defendido.

Sobre el importe de la compra, ha recordado que es de aproximadamente 25,5 millones de euros, recordando la concesión de los aparcamientos de Camas y Salitre, planteada para cubrir una parte del crédito que permitirá la compra del 49% de Smassa por parte del Ayuntamiento.

Sobre los pasos a seguir de la municipalización, ha detallado que son "unos pasos legales que tenemos que ir dando que nos lo marcará el tiempo que podemos tardar en esa municipalización". "Es un proceso administrativo y tendrá sus tiempos" e "iremos cumpliendo de la mejor manera y con la más absoluta claridad".

Trabajadores

También ha mandado un mensaje a los trabajadores de la empresa, asegurando que están garantizados en cien por ciento de los puestos de trabajo. "Ni les va a afectar a los trabajadores de la empresa que van a mantener sus puestos de trabajo 100% ni les va a afectar a las empresas externas que trabajan para Smassa porque seguirán prestando los servicios que hasta este momento prestan a la empresa".

Sobre las tarifas, ha defendido "no van a sufrir ningún tipo de variación, ni al laza ni baja, se mantendrán", al igual que el SARE, que será lo mismo. Además, ha dicho que "nos cuidaremos muy mucho de que los pliegos de la concesión, cualquier tema de tarifa, sea pactado de alguna forma con equipo de gobierno".