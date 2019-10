Se llama José Antonio Bravo, aunque sus amigos lo conocen por Kiko y cumplió 50 años en julio. Se muestra esperanzado y agradecido mientras se encuentra en rehabilitación por ese accidente que le cambió la vida el pasado mes de abril.

El chófer sufrió un infarto mientras conducía un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes EMT en la calle Héroe de Sostoa, llegando a colisionar con una decena de coches, además de arrancar nueve árboles. Un médico pediatra que viajaba a bordo en el autobús consiguió reanimar al conductor tras sufrir la parada cardiorespiratoria.

En una entrevista emitida ayer por Cope Málaga, José Antonio Bravo y su mujer Encarni recordaron el accidente y lo que ha supuesto para ellos. “Gracias a Dios que no pasó nada más , estamos muy contentos por que finalmente todo haya salido bien, los coches se pueden arreglar, pero lo otro...”, aseguró.

Ahora se encuentra en rehabilitación diaria, de lunes a viernes con un fisioterapia, un logopeda y un neuropsicólogo. Kiko sufrió daños neurológicos que le impiden hablar con total fluidez. “Lo importante es que siga evolucionando como está haciendo ahora, muy lentamente, pero con ganas e ilusión”, cuenta la mujer de Kiko.

Aún no saben si volverá a trabajar o no “todo depende de la rehabilitación y del informe de los médicos”. Kiko recuerda el día del accidente: “Me acuerdo perfectamente que empecé a trabajar esa mañana, iba conduciendo y de repente me quede en blanco sin saber nada y ya no vi nada más, ni las colisiones con los otros coches ni a la gente ni nada”, contó.

Antes del accidente, José Antonio llevaba una vida sana. “Mi doctora no vio nada anormal en mi estado de salud. Yo estaba apuntado en un gimnasio y salía todas las mañanas a correr”. En la entrevista, José Antonio no solo habló del accidente. También recordó junto a su mujer su sentimiento cofrade, pues el hombre llevaba saliendo con la Hermandad de Zamarrilla de Málaga desde que tenía 16 años.

