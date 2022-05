Los contagiados de Covid en Málaga durante la pandemia rozan los 300.000

El lado bueno de la evolución de la pandemia es que la tasa del Covid en la provincia de Málaga lleva tres meses estabilizada; no sube. Pero el lado malo es precisamente también ese: aunque con oscilaciones, está estancada; no baja. Los infectados con el virus rozan los 300.000 y los fallecidos contagiados ascienden a 2.450 desde marzo de 2020.

Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, desde el viernes pasado se han contabilizado otros 602 positivos. La cifra acumulada desde el inicio de esta crisis sanitaria por lo tanto es de 291.999 contagiados en la provincia, el segundo dato más alto de la región después de Sevilla, que suma 311.985 afectados.

Respecto a las víctimas mortales con el virus, tras los tres casos notificados desde el último día hábil de la semana pasada, el total asciende a nivel provincial a 2.450 en toda la pandemia. También, la cifra más alta después de la de Sevilla, que acumula 2.982 decesos con el patógeno.

La tasa de la provincia está en el último día de mayo en 304,1 positivos por 100.000 habitantes. Lleva tres meses con oscilaciones, pero sin terminar de bajar. Tras la sexta ola, fue bajando desde principios de enero pasado -cuando rozó los 1.500 contagios por 100.000 habitantes- hasta alrededor de los 400 a finales de febrero. Desde entonces varía entre esa cifra y los 300, pero no sigue cayendo. Esa incidencia de 304,1 casos sitúa a la provincia todavía en riesgo alto, que es que va de 300 a 500 positivos por 100.000 habitantes. De todos modos, hay que tener en cuenta que desde finales de marzo, ya no se hacen pruebas a todas las personas con síntomas, sino únicamente a aquellas mayores de 60 años, embarazadas, pacientes de riesgo o con cuadros clínicos graves. De modo que la tasa no aflora todos los casos que en realidad hay.

No obstante, la vacunación es la causa de que el virus ya no golpee como antes y que la mayoría de los contagiados cursen la infección de forma leve. Y eso se ve en los niveles de hospitalización. Hay 111 pacientes ingresados con Covid en la provincia; de ellos, cinco en UCI. El total de hospitalizados son cuatro más que el pasado viernes, pero casi una treintena menos que hace un mes. En lo que va de pandemia, 14.245 personas han requerido ingreso hospitalario y 1.148 han tenido que pasar por una UCI por su gravedad.

Respecto a los curados, del viernes a este martes se registran otros 1.215. En total, en toda esta crisis sanitaria han recibido el alta 284.637 enfermos con Covid.

La Junta también informa que no hay ningún aula ni colegio cerrado por el virus. Tampoco se ha registrado en los últimos días ninguna reapertura, según el parte que dos veces a la semana facilita la Administración sanitaria para dar cuenta de la evolución epidemiológica.

Sobre la vacunación, ya se han administrado en la provincia 3.487.500 dosis. Hay 1.409.750 personas que tienen la pauta completa e incluso 783.016 que se han puesto la tercera dosis.