Los contagios de Covid siguen subiendo en Málaga, pero no se produce ningún fallecido y un sólo ingreso en UCI

Después de los más de 4.000 contagios que dejó el acumulado de tres días tras Nochebuena, la curva se vuelve a estabilizar por encima de los mil nuevos positivos por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) y este martes el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) registra 1.566 nuevos contagios. Esto quiere decir que el llamado 'efecto fin de semana' por el cuál durante este periodo los datos son más reducidos para volver a crecer el martes, no se ha dado. Sin embargo, estos más de mil contagios no se vienen reflejando de la misma forma que en olas anteriores ni en número de fallecidos ni en hospitalizaciones.

La nota positiva es que no se ha de lamentar ningún nuevo fallecido por Covid este martes en la provincia de Málaga, la estadística se mantiene en 2.053 decesos por coronavirus desde que comenzase la pandemia en marzo de 2020. Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), sólo se ha producido un nuevo ingreso. Pese a ello, hay seis ocupantes más que este lunes en las camas de intensivos, alcanzando los 42 ingresados este martes en la provincia.

En cuanto a los ingresos totales en los centros sanitarios de la provincia este martes se cuentan por 14, pese a ello, sólo hay ocho ingresados más que este lunes. Esto indica que el número de contagios no se está viendo reflejado en un aumento de la presión asistencial, pero esto no quiere decir que no sea un problema para el Sistema Andaluz de Salud, debido a que sí se está viendo reflejada en una saturación de la Atención Primaria por la realización de tests y la cantidad de enfermos que acuden a sus centros sanitarios con síntomas.

Además, no hay que olvidar el problema laboral que puede suponer, no sólo por el personal sanitario que puede haber contraído el virus y, por lo tanto estar de baja, sino el resto de empresas que se pueden encontrar en esta situación. A esto, se le suma que sólo se han notificado 15 recuperados esta jornada, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía..

Mientras, la incidencia acumulada sigue al alza y en la provincia se encuentra ya en 909 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en la provincia. Esto supone que ha aumentando en 58 puntos y, de seguir así, superaría una tasa de un millar en sólo dos días. En la capital la incidencia acumulada se sitúa en 1.064 casos, 38 puntos por encima de la que marcaba este lunes.