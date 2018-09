Una convención reúne a centenares de agentes de la propiedad inmobiliaria

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga acoge durante hoy y mañana la séptima edición de la Convención Nacional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Unión Inmobiliaria. Así, varios centenares de profesionales inmobiliarios procedentes de toda España participan en este evento, uno de los más importantes dentro del sector inmobiliario a nivel nacional, según explicaron desde la organización. Unión Inmobiliaria abordará temas relacionados con la vivienda, como la aplicación de las nuevas tecnologías al sector o el análisis comparativo de la agencia tradicional y las nuevas proptech.

La actuación del agente inmobiliario también será objeto de estudio, tanto en su gestión diaria, como ante los problemas que surgen en las comunidades de vecinos, como en sus relaciones con las entidades bancarias. Además, la situación de la promoción inmobiliaria en España será analizada por responsables de grandes entidades como Aedas Homes, Via Celere y Neinor Homes. Para abordar esos temas, se presentan un plantel de ponentes de gran nivel, como Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España; Vicente Beltrán, API, formador y CEO de Realmark; Rafael del Olmo, secretario del Consejo General de Administradores de Fincas de España; Agustín Azparren, magistrado en excedencia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial; o Javier García Valdecasas, presidente del Consejo Andaluz API. El evento tendrá también una vertiente internacional con la participación de Enid Cruise-Cleland, embajadora de la National Association of Realtors (EEUU).