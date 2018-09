El corazón desalmado

Resulta abrumadora la cantidad de oportunidades que esta ciudad brinda a la nostalgia, especialmente en lo que a la clausura de locales se refiere. Cuando cerró sus puertas el Onda Pasadena hace unas semanas no faltó hijo de vecino que recordara públicamente su particular anécdota relacionada con el susodicho, que si las copas de costumbre con fulano o mengano, que si tal concierto o tal jam session, que si aquella cogorza cuando ya tocaba largarse. Hace unos días se despidió también el Clarence Jazz Club, que en su templo de la calle Cañón no ha tenido tanto tiempo para incrustarse en la memoria de muchos pero que sí ha aportado un más que sólido grano de arena a la definición (y resistencia) del centro de Málaga como espacio singular, único y favorable a experiencias irrepetibles, con una programación de jazz bien sólida y un ambiente cuidado y distinto. Estos últimos episodios se incorporan a una historia bien conocida: si hace relativamente poco tiempo era sencillo encontrar en el corazón de la urbe lugares con encanto, con señas de identidad propia, donde podíamos conocer a gente que hacía cosas interesantes, disfrutar de una actuación musical o respirar con la placidez que las franquicias no permiten, la extinción de estos rincones ha venido progresando en los últimos años hasta darse prácticamente por culminada, con la excepción, tal vez, de algunos supervivientes meritorios. La desaparición de salas de conciertos, bares propicios al afecto y sitios más favorables a la artesanía que a la producción en masa (en cualquier ámbito que se precie) se ha dado en cascada sin que en el fondo casi nadie se haya dado cuenta. Seguramente, esta defunción ha podido tener como consecuencia positiva la aparición de este tipo de ofertas en los barrios, pero dar por buena la jugada significaría pecar de ingenuidad extrema. Sin un centro verdaderamente vivo, propio e intransferible, una ciudad lo va a tener siempre mucho más difícil para reconocerse, aunque empujemos desde los barrios con todas nuestras fuerzas. En todo caso, la continua divulgación del discurso de éxito emitido por el Ayuntamiento respecto al binomio turismo / hostelería para el centro ha tenido tal aceptación que prácticamente diluye cualquier pero, cualquier tentativa por la que se quiera acometer algo distinto. Al parecer, los turistas que vienen a Málaga a dejarse los cuartos esperan encontrar la misma uniformidad baldía, insípida, templada y facilona que se puede encontrar en cualquier otra parte. Si hacemos caso a lo que propugnan los hosteleros, para estos visitantes hay suficiente excepción en las paellas precocinadas que devoran en Alcazabilla o Calderería a las once de la mañana. Y en lo que corresponde a los malagueños, cada vez está más claro que, sencillamente, no cuentan. Cuidado: espacios como el Clarence Jazz Club aglutinaban afluencias suficientes para, en otras circunstancias, ir tirando. Pero la clientela no basta hacer frente a la especulación inmobiliaria. Salvo que se apueste por las paellas precocinadas. Entonces, sí.

De acuerdo, la realidad es mucho más compleja. Pero la realidad también incluye un Mercado de la Merced al que no entra ni Pedro por muy gourmet que se ponga, impulsado por un Ayuntamiento que ha insistido hasta decir basta en aplicar el mismo y nefasto modelo al viejo Astoria. El mismo Ayuntamiento que ha permitido que la anexa plaza de Jerónimo Cuervo, que debía haber perdurado como un enclave coqueto y bien cuidado como antesala del Teatro Cervantes (al igual que en el noventa por ciento de las ciudades europeas que tienen teatros dignos de respeto como el Cervantes), se haya convertido en un infierno de apartamentos turísticos y bordillos de comida rápida incapaz de mantenerse limpio. Ha quedado claro, entonces, que la oficialidad es aquí la única moneda de cambio: todo lo que escape del modelo de consumo fácil y decorado de mentira está condenado a cerrar sus puertas. El problema es que lo que propone la oficialidad y el Viva la Virgen de la hostelería es un corazón desalmado en el que cada vez apetece menos estar y en el que cada vez cuesta más creerse lo del éxito. Salen las cuentas, sí. Pero sólo para unos pocos.