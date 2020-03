Coronavirus en Málaga: Personal de enfermería de Urgencias del Clínico denuncia la falta de material

Personal de enfermería de Urgencias del Hospital Clínico ha encontrado una manera singular de denunciar la falta de material de protección y a la vez apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para que se queden en casa y no propaguen el coronavirus. Unos 40 trabajadores han protagonizado un vídeo con esos mensajes que lanzaron a través de las redes sociales. La iniciativa tiene especial valor ya que este centro sanitario es el que más pacientes con el virus tiene ingresados.

"Las Urgencias Clínico de Málaga ¡Os necesitamos!" arranca el vídeo. Luego, en una sucesión de intervenciones de escasos segundos, profesionales de enfermería van desgranando desde críticas por la escasez de material de protección, a consejos sanitarios y apelaciones a la responsabilidad de los ciudadanos.

"Estamos trabajando sin las medidas de protección adecuadas frente al coronavirus por la escasez de material y por ello queremos denunciar públicamente esta situación que estamos viviendo diariamente en nuestro puesto de trabajo. En cada turno escasean y nos niegan mascarillas de filtración adecuadas. Desde arriba, casi a diario cambian los protocolos para proteger sus espaldas. Exponen al personal, a los demás pacientes y a nuestros familiares. No tenemos las pantallas de protección facial idóneas para acercarnos a este tipo de pacientes aislados. Por favor, difunde y colabora", van hilando varios trabajadores uno detrás de otro. Ellos que están en el frente de batalla contra la pandemia, aseguran: "Necesitamos material. Principalmente, mascarillas con filtro y batas sanitarias impermeables de un solo uso".

La denuncia del personal de enfermería coincide con la queja de celadores y limpiadoras

Pero no solamente se quejan. También, avalados por su cualificación profesional y su esfuerzo diario contra el coronavirus, instan a los ciudadanos: "Por favor, quédate en casa. Actúa con civismo y tranquilidad. Las Urgencias del Hospital Clínico de Málaga te necesitan ahora más que nunca. Si enfermamos los profesionales de la salud por no estar adecuadamente protegidos, el sistema sanitario malagueño se colapsará".

Por ello, insisten en su mensaje: "Quédate en casa. No es tan difícil lo que se te pide. Respeta las órdenes del Ministerio de Sanidad. Lávate las manos con frecuencia. Al toser, cúbrete con la flexura del codo. Evita venir al hospital si no es estrictamente necesario". Y aconsejan: "Ante cualquier duda, usa los teléfonos facilitados o utiliza las páginas web oficiales por la Junta de Andalucía o el Gobierno de España". Los trabajadores instan a que el mensaje se difunda y que los ciudadanos colaboren porque "con la salud no se juega".

El personal de Urgencias concluye su vídeo -que se cierra con un Quédate en casa- dando las gracias a los usuarios. "Se responsable contigo, con nosotros y con los tuyos. La salud de todos está en juego. Y recuerda, necesitamos materiales para poder trabajar seguros".

Su denuncia se produce precisamente el mismo día que los celadores y el personal de limpieza de las Urgencias del Clínico dieran a conocer una carta dirigida a la dirección en la que denuncian la falta de material de protección.

El hospital sostiene que es "incierto" que se niegue a los profesionales el uso de mascarillas

Pocas horas después de emitirse el vídeo por las redes, la dirección del Clínico dio una nota en la que aseguró que "estrictamente las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad tanto para la protección y prevención de los profesionales como también de la ciudadanía". Además, subrayó que es "completamente incierto" que se le niegue a los profesionales el uso de mascarillas en los casos indicados. "Todos los profesionales disponen de información actualizada y diaria sobre las decisiones de organización estratégica que se llevan a cabo para cumplir todas las indicaciones y protocolos establecidos y puestos en marcha por parte del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud y Familias en relación a esta situación sanitaria de carácter excepcional", aseguró el hospital.

También apuntó que es un contexto epidemiológico desconocido, por lo que las distintas instituciones a nivel nacional y autonómico se ven obligadas a tomar continuamente decisiones y a modificar dichos protocolos a medida que se van conociendo más datos. "En la situación de crisis global el desabastecimiento y la dificultad de suministros de equipos de protección puede llegar a ser una dura realidad. Por ello, la dirección del centro apela a un uso responsable, adecuado y sostenible de los equipos de protección preservando el uso racional de estos equipos para que las áreas de alto riesgo de contagio, donde son imprescindibles, no lleguen a estar desprovistas del material adecuado para el manejo de pacientes", apuntó el hospital.

La dirección reiteró el agradecimiento a "la magnífica labor que vienen realizando todos los profesionales del centro en estas circunstancias excepcionales, demostrando una vez más su responsabilidad, compromiso e implicación en la lucha contra esta epidemia". Aseguró además el hospital trabaja de forma continua para garantizar las condiciones de seguridad y de aislamiento tanto de los afectados por la enfermedad como hacia los profesionales.

"La dirección del hospital desea recordar que es responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales el uso adecuado de todo el material específico y de los equipos de seguridad y aislamiento para que se utilicen en todos los casos y situaciones establecidas siempre según las indicaciones transmitidas por el Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud y Familias a este respecto. Igualmente, agradece la comprensión, colaboración y solidaridad de todos los profesionales y de la ciudadanía en general. Asimismo, subraya la importancia de no generar alarma social no fundamentada e innecesaria", concluyó el centro sanitario.