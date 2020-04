Tras un mes de confinamiento, sigue habiendo nuevos contagios. Pero no crecen a razón del 30% diario como ocurría el 16 de marzo en Málaga. Ahora aumentan en torno al 3%. Hay una tendencia a la estabilización. El reto es doblegar la curva, hacer que empiece a bajar. Y para ello es imprescindible atajar los nuevos contagios. En este momento, la clave es –según explican facultativos– la detección absolutamente precoz de los contagiados y su aislamiento.

Porque la persona infectada empieza a contagiar dos días antes de comenzar a dar síntomas y durante otros siete más; nueve días en total. Y para esa detección precoz son necesarios los test. En resumen, ahora es el momento de hacer muchas pruebas para aislar cuanto antes a los contagiados. A estos ya no se les podrá evitar la enfermedad, pero su aislamiento sí servirá para que no infecten a otros. Y cuanto antes sean apartados, menos se propagará la enfermedad.

Los expertos explican que los casos que se están contabilizando ahora son personas que contagiaron hace 10 ó 12 días. Por entonces regían las medidas más rígidas de confinamiento. Por ello concluyen que se trata de contagios en el propio domicilio o en ciertos centros de trabajo (sanitarios o sociosanitarios). De ahí que insistan en que la clave está en hacer test generalizados “por un tubo” en residencias y hospitales. En las primeras ya se están realizando, en los segundos aún no. Y hacen hincapié en que los centros de salud también deben estar vigilantes para, aunque los primerísimos síntomas, aislar a los nuevos contagiados en domicilio. Destacan que estas son las medidas para que de la estabilización de los contagios se pase al descenso: la caída de la curva.

Cuando una población ha tenido un contacto con un virus, los individuos que lo han sufrido desarrollan una inmunidad natural y actúan como cortafuegos. Lo mismo ocurre, con los que se han vacunado, que tienen una inmunidad, solo que en este caso, artificial. A mayor proporción de personas inmunizadas –de manera natural o artificial–, menor posibilidad de contagio porque el virus encuentra menos a los que infectar.

El problema en este caso es que al ser un patógeno nuevo, la población está completamente expuesta: carece de inmunidad natural y también artificial (porque aún no hay una vacuna). El 100% de los individuos son vulnerables. El desafío desde un punto de salud pública no es tanto evitar que el individuo sea víctima del contagio, sino fundamentalmente, que no sea el vector transmisor de la enfermedad.