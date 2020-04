Coronavirus en Málaga: La distancia de seguridad en hospitales condicionará la organización de las citas

Respetar la distancia de seguridad es clave para evitar la propagación del virus. Un precepto que debe cumplirse obviamente también en los centros sanitarios. La vuelta a la nueva normalidad obligará a introducir cambios en la asistencia ya que esos espacios mínimos que deben guardarse entre las personas condicionarán, por ejemplo, la organización de las citas.

De hecho, en las últimas semanas los hospitales tuvieron que introducir modificaciones en su rutina asistencial para evitar aglomeraciones en sus estancias. Ahora los centros barajan mantener parte de las teleconsultas que han implementado desde que estalló la pandemia así como desdoblar las presenciales en turnos de mañana y tarde para que no se agolpen pacientes en las salas de espera. “El reinicio de la actividad, para mantener las medidas de seguridad, obligará a la reducción de actividad presencial de las agendas”, resume un documento interno de la Administración sanitaria andaluza.

Los centros empiezan a recuperar parte de su actividad más allá de la urgente y la preferente que de mantuvo en las últimas semanas en paralelo a la asistencia de los pacientes Covid.

Los servicios tienen instrucciones para preparar su plan de desescalada: un esfuerzo supremo por mantener la actividad de siempre –ya de por sí saturada y con la presión de las listas de espera– a la que ahora se suma la atención de los enfermos con coronavirus.

Los dos circuitos para pacientes con y sin Covid se mantienen en plantas, Urgentes y UCI

El Plan de Normalización de la Actividad Asistencial Hospitalaria de la Junta reconoce que la pandemia ha supuesto “un extraordinario estrés para el conjunto de la sociedad y en un grado superlativo para las instituciones sanitarias”.

Y, aunque ahora haya bajado la presión asistencial, el estrés seguirá instalado al menos por un tiempo porque deberán garantizar la atención a los pacientes no Covid para que no sigan engordando las listas de espera, asistir a los contagiados con el virus y tener un colchón de recursos de reserva por si hubiera un rebrote de la pandemia. “Las patologías habituales no han desaparecido por la presencia del Covid. En unos casos sólo se ha demorado y, lamentablemente, en otros se ha agravado”, indica ese documento.

Por eso el texto apunta que, una vez que se evidencia cierta contención del virus, “es imperativa la progresiva normalización en la oferta asistencial”. Y esto debe hacerse indica el documento, con cuatro premisas: detección precoz de los nuevos contagios del Covid 19, protección de los pacientes no infectados, del personal sanitario, y garantías de asistencia para los enfermos urgentes y prioritarios que lo requieran. En síntesis, llevar todo para adelante: Covid y no Covid sin que se desboquen las listas de espera.

Los pacientes hospitalizados sólo podrán estar con un acompañante

El Plan recoge que afluencia a Urgencias de enfermos con otro tipo de patologías –que se abstuvieron durante las semanas más álgidas de la pandemia– está empezando a incrementarse; una tendencia en la que coinciden profesionales de otros hospitales consultados. “Tras el levantamiento del confinamiento, la tendencia global será al aumento de la demanda asistencial sin que sea posible saber si será acompañada por un rebrote más o menos intenso de casos de Covid”, señala el Plan.

Respecto a la actividad quirúrgica, igual que admiten los profesionales, el documento señala que, además de las urgentes, se han mantenido las intervenciones oncológicas y las preferentes. Sin embargo, se matiza que hay pacientes que “han rechazado” pasar por quirófano en estas fechas.

En todo caso, como medidas generales se mantienen los circuitos diferenciados para pacientes con y sin Covid, la limitación de un acompañante para las personas hospitalizadas o el uso de mascarillas “sin filtro exhalatorio” para los enfermos con sintomatología respiratoria. Porque –indica el documento– “no existen datos fehacientes respecto a si existirá un rebrote y cuándo”.