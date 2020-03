Debido al aislamiento en casa de miles de personas, los boticarios malagueños barajan el reparto a domicilio de fármacos. Esta mejora se plantea como un servicio más a la población dado que muchos enfermos medicados son mayores y a veces viven solos. Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos de Málaga (Icofma) aclara que todavía esa distribución no es legal. La institución colegial está pendiente de su autorización por parte de la Administración sanitaria autonómica.

"Mientras la Consejería de Salud no nos autorice a la realización del reparto a domicilio según el protocolo establecido por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (Congral), no se podrá llevar a cabo", aclara el Icofma a sus colegiados. Por ello recuerda que no debe hacerse. Además, la entidad colegial recuerda que por lo tanto también "está totalmente prohibida la publicidad de estas prácticas por ningún medio escrito, digital o audiovisual". Recuerda el Colegio que dichas acciones "podrán ser denunciadas y sancionadas de acuerdo con la normativa vigente".

Respecto a la provisión de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, el Icofma insiste ante las autoridades sanitarias para que las farmacias reciban los equipos de protección individual (EPI) por seguridad del personal y de los pacientes que acuden a esas oficinas. "Hasta ahora la administración sanitaria hace oídos sordos, pero no cejamos en reiterar la falta de suministro", denuncia el Colegio malagueño.

El Colegio denuncia la falta de suministro de material de protección para las farmacias

También recuerda el Icofma, que las boticas deben permanecer abiertas y cumplir el horario legalmente establecido y que aquellas que tienen autorizado un horario adicional o ampliado lo deben seguir manteniendo. "En cuanto a la dispensación, se debe continuar imponiendo las medidas de seguridad que se han venido informando hasta ahora, impidiendo aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad.

En cualquier caso y por la posible inseguridad generada, cada titular tomará la decisión de dispensar a través del guardiero, aunque en principio, desde el Icofma, no consideramos que deba ser una recomendación de forma general", señala la entidad. Asimismo, la institución hace hincapié en el que se extremen estas medidas en aquellas farmacias que se encuentran solas en su municipio, "en aras de velar por la continuidad de la prestación farmacéutica".

Por otro lado, el Colegio informa a colegiados y usuarios que desde el sábado 21 de marzo, las recetas de Isfas, Muface y Mugeju que habitualmente requieren visado y mientras dure la situación de la crisis por coronavirus, se dispensarán sin necesidad del mismo. La facturación de las mencionadas recetas se realizará como hasta el momento, adjuntándolas en su grupo correspondiente. El Colegio mantiene su horario habitual a fin de prestar "el servicio para cuantas consultas" necesiten sus miembros.