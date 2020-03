Un grupo de turistas que se encontraba en la India ha tenido que volar hasta Dubai, pasar a Bélgica y de ahí a Países Bajos para finalmente poder regresar a Málaga, tras un camino de dificultades provocadas por la pandemia del coronavirus.

El viaje, organizado para unas 12 personas, iba a durar desde el 8 de marzo hasta el día 21 de este mes, pero con la declaración del estado de alarma comenzó una odisea en la que "te sientes como en una ratonera", según ha explicado la malagueña Pilar Javier, una de las seis personas del grupo que decidieron volver a España y que ha relatado a Europa Press su experiencia personal.

En cuanto se conoció el anuncio del Gobierno español de declarar el estado de alarma mandó varios correos electrónicos a la Embajada de España en la India. "Al principio la embajada sí me contestaba y me daba un listado de vuelos, de las aerolíneas que volaban, pero las aerolíneas que teníamos contratadas, unos Turkish, otros Air India, no nos enviaban ningún correo electrónico diciendo que los vuelos estaban cancelados", ha precisado.

"Air India empezó a enviar correos de que cancelaban vuelos con dos días de antelación", ha señalado, mientras que Turkish "envió un correo en el que decía que podríamos volar a Málaga a partir del 17 de abril", ha añadido.

En su caso, tuvo más problemas porque contrató el viaje con una agencia online, que hasta el viernes no había respondido a los mensajes que su hija, para ayudarla, mandaba desde Málaga. "Es como si esa empresa hubiese desaparecido, y Turkish nos decía que como la agencia nos había vendido los billetes que nos pusiéramos en contacto con ellos. Todo era una locura, todo el mundo quitándose el peso de encima", ha indicado.

Precisamente, ha sido su hija quien consiguió desde Málaga unos billetes hasta Dubai y de ahí a Bruselas (Bélgica), donde tuvieron que quedarse el viernes en un hotel debido al agotamiento y porque no había vuelos directos a Málaga.

De Bélgica partieron el sábado a Ámsterdam (Países Bajos), donde permanecieron otras cinco horas, hasta llegar a Málaga. "Sin ayuda de nadie, al final quien me ha ayudado ha sido mi hija", ha remarcado, situación que también ha vivido el resto del grupo, a quienes han apoyado solo sus familiares y otros españoles que se encontraban en la misma situación.

"La embajada te contesta con educación, pero solucionarte no te soluciona nada", ha criticado, a lo que se ha sumado que "tú comprabas un pasaje de avión, además, bastante caro, que a lo mejor llegaba a los 800 euros, y las tres horas tú estabas en el aeropuerto y ponía 'cancelled'".

Por otro lado, ha indicado que "los españoles nos hemos convertido en unos apestados", puesto que en la India los expulsaban de los hoteles "de malas maneras", mientras que en Bélgica "una amiga ha tenido que dictar los números de su tarjeta al pagar en un hotel". Además, ha lamentado que "las compañías de seguros no se hacen cargo de nada, porque dicen que es una pandemia".

Asimismo, ha recordado que en la India aun quedan españoles, que a algunos "había que prestarles dinero" y unas chicas han creado un grupo de "apoyo e información" en whatsapp para ayudarse entre compatriotas, por lo que han hecho un llamamiento a quienes han vuelto a España y tienen aun vuelos reservados que los cancelen para que queden libres y otros puedan volver.