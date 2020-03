El coronavirus lejos de casa

En portugués, hay una palabra que no tiene traducción directa al castellano y que hace referencia a un sentimiento cercano a la melancolía, al anhelo provocado por la distancia temporal o espacial a algo querido y que, de una forma u otra, se quiere resolver. Una mezcla de esta saudade, de preocupación constante, es lo que sienten muchas personas que por elección o necesidad salieron un día de Málaga. Ahora, lejos de casa, viven esta crisis entre mensajes y llamadas que se han multiplicado, con la doble carga de desasosiego que lanza a sus espaldas no estar cerca de los suyos y la propia situación del lugar donde ahora residen.

“El hecho de levantarte cada día y leer noticias tan desesperantes sobre tu país, sobre el lugar donde está tu gente, te genera tal nivel de ansiedad que ni en las peores pesadillas habría imaginado”, cuenta desde Londres Daniel. Él salió de Málaga hace seis años como muchos otros para buscar una oportunidad que aquí le negaban. Apenas balbuceaba algunas palabras en inglés y ahora trabaja en una conocida universidad.

Daniel reconoce que hace ya unas semanas, cuando comenzó todo, se planteó volver a casa. “En momentos tan críticos solo quieres estar con los tuyos”, asegura. Pero decidió quedarse: “Estás aquí por decisiones que tomaste en el pasado; por un motivo u otro te toca afrontar todo esto como el mayor de los retos, quedarte con mantener el contacto, mantener la calma y apoyar a los tuyos en todo lo que puedas”. Además, no pasa por alto que coger un vuelo y regresar ahora a Málaga “pondría en riesgos muchas vidas”. “Sería egoísta por mi parte”, asevera.

En Reino Unido, hasta ayer, había más de 8.000 contagios y 423 muertos aunque la situación en este país destaca, precisamente, por la laxitud del Gobierno de Boris Johnson para atajar la crisis. El primer ministro abanderó, en un primer momento, un discurso optimista con el que únicamente recomendaba lavados de manos durante “el tiempo que dura cantar dos veces el cumpleaños feliz”, aunque los datos lo obligaron el pasado lunes a hacer un llamamiento urgente a la población y a imponer el confinamiento. “Aquí veo la misma actitud de pasotismo que hubo en su día en España aunque, en mi caso, decidí tomar las medidas por mi cuenta que estaban tomando en España”, cuenta Daniel.

Alemania

Desde Alemania, su hermana tiene una sensación distinta: “Aquí afrontaron la pandemia con rapidez”, cuenta María del Mar. Este país, a pesar del número de contagiados (cerca de 33.000), presenta uno de los índices de letalidad más bajos (149 fallecimientos) y es que, tal y como destaca esta joven malagueña, en una primera fase, optaron por ampliar el número de test a la población para reducir la posibilidad de contagios. Según el Instituto Robert Koch, el centro responsable del control de enfermedades, en el país se realizan 160.000 test a la semana. Además, la situación “se vive con muchísima menos ansiedad” que en España.

Daniel y María del Mar comparten conversaciones a diario con su familia y una misma sensación: la inquietud por lo que pueda pasar. “Es una mezcla de nerviosismo, miedo, intranquilidad... El no saber cuándo van a poder controlar esta situación ni cuándo volveré a ver a mi familia. Solo espero que, sea cuando sea, volvamos a estar todos juntos”, explica ella.

Hungría

A Jorge la situación le sorprendió adaptándose a un nuevo entorno. A finales de enero aceptó un Servicio de Voluntariado Europeo en Hungría para pasar los próximos diez meses trabajando en un pequeño municipio pero antes de que sus iniciativas comenzaran a cuajar llegó el coronavirus. Su programa está parcialmente paralizado y ahora mata el tiempo entre libros y alguna clase de español para jóvenes que puede dar por videoconferencia. Su día a día pasa por informarse “lo máximo posible” de lo que pasa en España y en el país en el que ahora reside y aunque en un momento se planteó volver, pensó que aunque regresara no podría hacer nada y decidió quedarse. Como tantos otros, intenta mitigar la preocupación con un contacto continuo con su familia.

Hungría, donde hay registrados 187 casos y nueve muertes, está en el punto de mira de los países europeos por la diligencia con la que su primer ministro, Viktor Orban, intenta afrontar el asunto. En la actual situación, el Gobierno puede gobernar por decreto y está limitando la libertad de expresión pero lo que más preocupa a los socios comunitarios es que la intención de Orban de prorrogar de forma indefinida el estado de emergencia.

Japón

Fernando lleva más de cuatro años trabajando en Japón, donde hay confirmados 1.905 casos y 43 muertes. Con la experiencia de ese tiempo, constata que una de las diferencias relevantes entre ambas sociedades que han podido influir en la propagación del virus es la cultural. En el país nipón, cuenta este malagueño, la idea del contacto no existe y sin embargo sí que está muy extendido el uso diario de mascarillas. “Desgraciadamente, la imagen que se tiene aquí de España es poco seria; se ve una situación absolutamente descontrolada”, explica. La idea más extendida es que el Gobierno no tomó las suficientes medidas y que, además, la población acepta la cuarentena pero no la hacen”. Japón han contado con unas semanas de adelanto respecto a España y según Fernando, supo actuar con mayor antelación. Desde su punto de vista, “hasta que no se tome muy en serio la cosa no va a cambiar”.

Noruega

Javier, desde Noruega, también ve la situación de España grave. “Se ve más desbordada que aquí”, comenta. Con 2.779 casos y 12 muertes, este malagueño matiza las comparaciones porque, a pesar de que no ve diferencia en cuanto a la gestión de sendos Gobiernos, la incidencia es distinta. “A nivel geográfico y de población son completamente diferentes, las mismas medidas en dos países pueden dar resultados opuestos”, matiza. Allí, el territorio es muy extenso en comparación con el número de población y, como en el caso de Japón, hay grandes diferencias culturales.

“Los escandinavos son fríos, hay menos contacto físico en las relaciones y el espacio entre ellos es algo muy natural. Quizá esto ayude a la propagación”, explica. La mayor preocupación de este malagueño es su padre que, como muchos otros amigos, trabajan en el sector turístico y hostelero. “La mayoría está perdiendo su trabajo; a nivel económico la situación da miedo”, asegura.

Mantiene contacto constante con su familia y amigos y cree que la población está “muy concienciada”. “Están siendo súper estrictos pero no sé cómo va a continuar cuando se dilate en el tiempo. Todos sabemos lo complicado que es estar en casa sin pisar la calle. Aquí la gente aguantaría porque son más robot pero nosotros en España somos de sangre caliente”, ironiza.

Canadá

Desde el otro lado del charco, a Mariola se le están haciendo estos días más duros de lo que hubiera imaginado. “Pensaba que era una tontería pero pasan los días y empiezas a ver que es algo serio”, explica desde Canadá. Hace unas semanas estrenó su visa Work and Holidays y no quiere que su aventura acabe tan pronto pero le preocupa que cuando quiera volver no pueda. “La gente que te quiere, que te apoya, no está cerca. En los momentos difíciles te hace falta tu familia pero lo peor es no saber cuándo se va a solucionar”, asegura. El país cerró hace diez días sus fronteras y registra cerca de 3.000 casos y 27 muertes.

Entre ellos, la situación más distópica es la de Mercedes. Vive en Escocia pero la crisis la ha pillado de vacaciones en casa con su pareja. Su vuelo partía desde Málaga el pasado 18 de marzo pero, con tal coyuntura, lo ha pospuesto para el próximo día 2, aunque ya planea la idea de que tampoco pueda cogerlo. “Si nos tenemos que quedar aquí, no pasa nada. Yo trabajo de touroperadora y podría hacerlo desde aquí. Además, estoy en casa con mi madre, que tiene 80 años; salimos a lo que haga falta por ella, la acompañamos y la tenemos entretenida. Allí no podríamos hacer mucho más. Tenemos que quedarnos con lo positivo: mejor que nos haya pillado aquí”, asegura.