Alicia, la pequeña que vio la luz por vez primera el día antes de que fuese declarado el estado de alarma por el coronavirus, abandona su condición de sin papeles. Los padres de la niña, que acaba de cumplir apenas dos semanas, pudieron finalmente registrarla conforme a ley el pasado jueves. Lo hicieron al segundo intento, después de que la primera cita prevista, fijada para el lunes 16 de marzo, fuese suspendida como consecuencia del efecto de la pandemia y la falta de materiales de contención.

La espera quedó suspendida después de que el pasado miércoles, la madre de la menor, Lorena, recibiese la llamada de los operarios del Registro Civil para informar de que ya sí podían acudir a las dependencias localizadas en la Ciudad de la Justicia para proceder al correspondiente trámite. Un paso clave para que tanto Lorena como su pareja, Javier, puedan tramitar sus correspondientes prestaciones por nacimiento.

El relato de Lorena, en cualquier caso, da buena muestra de la gravedad del momento en que Alicia cumple su primeros días. "La niña no salió del coche para nada", explica. Un gesto prudente más que justificado en un momento en el que la extensión de la pandemia deja ya más de un millar de positivos en la provincia de Málaga.

"Entro Javier con todos los papeles; no había casi nadie dentro y pudo hacerlo rápido", indica. No fue hasta que todos los documentos estuvieron completados, incluida una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando ella salió para estampar su firma. "Íbamos protegidos", dice, apuntando no sin ironía: "cada uno llevaba su boli".

Cuando Javier entró a las dependencias del Registro Civil vio a una pareja que trató de acceder, pero a la que se le prohibió el paso. Según el relato del padre de Alicia, los funcionarios justificaron la decisión en que carecían de medios de protección. "No la dejaron entrar porque no llevaba ni mascarilla ni guantes; lo que les dijeron era que no había ese material en ningún sitio", recuerda Lorena.

Alicia pone así un punto y seguido en su particular relación con el estado de alarma actual. Cuando nació el 12 de marzo pasado nadie podía imaginar que iba a ser testigo de una de las mayores crisis sanitarias en la historia reciente. Dos semanas después, el escenario se mantiene intacto, con la certeza de que se va a prolongar otras dos semanas y quién sabe si más allá.

La reacción del Registro Civil ha sido más rápida de lo esperado. Porque una vez cancelada la cita del 16 de marzo, la siguiente fecha marcada en el calendario para la inscripción de Alicia fue el 30 de marzo. Que se haya adelantado da muestra de la mejora en las condiciones de respuesta por parte de la Administración y de la disposición, al menos, de los medios de contención necesarios.