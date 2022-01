La crisis económica como primer problema nacional

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de enero, la crisis económica se mantendría como el problema que más preocupa a los españoles en la actualidad. Un problema que ha hecho que muchas familias y muchos negocios tengan que tomar vías de financiación alternativas para poder hacer frente a los gastos, como los microcréditos que ofrecen páginas como prestamorapido.es; y es que, llegar a fin de mes parece ser mucho más preocupante para la población incluso superando a las preocupaciones derivadas de la oleada de contagios provocada por la variante ómicron, que ascendería a una segunda posición.

Crisis económica, covid y paro

El estudio realizado por el CIS entre los días 3 y 14 de enero, cuando la subida de la sexta ola estaba comenzando, deja claro que para los españoles la prioridad a día de hoy es mantener sus negocios y llegar a fin de mes. Es cierto que la preocupación por el aumento de casos ha aumentado en este último mes, pero eso no ha logrado desbancar el quebradero de cabeza que está suponiendo hacer frente a la situación económica a miles de negocios y núcleos familiares.

Los problemas económicos se mencionan en un 34,5% de los cuestionarios. Asimismo, también encontraríamos en esta lista la problemática del paro.

Restricciones que han pasado factura

Han sido dos años marcados por confinamientos, por restricciones en sectores clave para el país como el ocio y la restauración, así como un miedo generalizado que ha hecho que el gasto, en general, decrezca. Era evidente para muchos economistas, esto nos pasaría factura.

Las ayudas por parte del Estado han resultado insuficientes para poder remontar ciertos negocios que se han visto obligados a cerrar. Muchos otros tienen que hacer verdaderos milagros para sobrevivir.

Buscar una financiación alternativa a la de los bancos es una de las opciones que muchos se plantean. En ocasiones, los particulares y los propios empresarios prefieren acudir a líneas de crédito diferentes para poder hacer frente a gastos mensuales que van desde los suministros hasta llenar la nevera de casa.

Las ventajas de los microcréditos

Los microcréditos están ganando terreno en muchas ocasiones; y es que para el que los solicita suele ser realmente cómodo. Se trata de préstamos de pequeñas cantidades que se obtienen sin nómina, sin aval y en menos de 24 horas en cuenta. Facilidad y rapidez es, al final, lo que busca la gente para poder resolver problemas y contratiempos puntuales.

Las cantidades suelen ser de menos de 1.000 euros y se amortizan en plazos de tiempo muy cortos. Además, no hay preguntas ni requisitos especiales. No es necesario, en la mayoría de casos, decir en qué se va a invertir el dinero ni cuál es la finalidad de obtenerlo. Se realiza un estudio previo muy pequeño para evaluar riesgo y en 24 horas, muchas veces en menos, el dinero está ingresado en cuenta listo para ser usado. Se trata, por tanto, de una alternativa para aquellas personas que buscan vías de financiación rápida y que no cuenta con acceso a la banca tradicional o que simplemente quiere evitar esta vía.