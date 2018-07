Los damnificados de Ryanair

"Se me vino el mundo encima cuando me llegó el correo". Así se sintió Julia Santaella en el momento en el que la aerolínea irlandesa Ryanair le confirmó que su vuelo con destino Santander era uno de los afectados por la huelga de tripulantes de cabina. "Me tuve que poner a buscar como una loca vuelos y encontré uno a 60 euros a Bilbao", pero ya con otra compañía, comenta Julia, que entiende que haya huelga, pero critica que la compañía le haya avisado tan solo seis días antes de poner rumbo a su destino.

Sus amigas ya se encuentran en Santander para celebrar su Semana Grande, pero Julia por trabajo no podía volar hasta hoy y tenía claro que no se iba a quedar sin sus vacaciones, así que optó por buscar otro vuelo, con destino Bilbao y coger un autobús hasta Santander, en vez de ser reubicada en otro avión de la misma aerolínea. Ahora espera la compensación económica que Ryanair debe embolsarle. Sidney Podonowski debía volar ayer a Barcelona, pero tuvo que hacerlo un día antes para poder disfrutar de sus vacaciones en la Ciudad Condal. "La semana pasada me dijeron que se confirmaba la huelga y que el vuelo se cancelaba" afirmó el pasajero, que, al igual que Julia, prefirió volar con otra compañía y pedir la compensación de mínimo 250 euros.

La megafonía del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol recuerda, en varias ocasiones, a lo largo de la jornada que los vuelos que opera Ryanair pueden salir con retraso o que han sido cancelados. Los pasajeros que esperan en la cola del mostrador para facturar no se sorprenden. Conocen desde la semana pasada si su vuelo iba a ser eliminado o no. La compañía les ofreció bien ser reubicados en otro avión o compensarles y que volasen con otra aerolínea. Alberto Arcas recibió el aviso de que su trayecto Valladolid-Sevilla no iba a despegar, así que como Ryanair no operaba esa ruta en los días cercanos, propuso que le abonasen el viaje en AVE. La aerolínea tendría la respuesta en unas horas. "Llamé a las tres horas. A un número de pago, porque no tienen uno gratuito y me dijeron que aún no se había aceptado mi propuesta, y que a lo largo del día me llegaría al correo electrónico el ticket del AVE, y que si no me llegaban es que no la habían aceptado. Esperé un par de días, pero no obtuve contestación", critica Alberto, que se decantó por ir hasta Madrid en un coche compartido y, una vez en la capital, coger el autobús hasta su destino.

Málaga, donde la aerolínea irlandesa Ryanair es líder, es una de las ciudades más afectadas de España con la huelga convocada para ayer y hoy. La pasada jornada repercutió en 12 vuelos, y en esta, si no hay sorpresas serán 15 los cancelados. En total, entre ambos días, 21 vuelos que salen desde la ciudad costasoleña y seis que la tienen como destino no han despegado. Como el que Laura González había contratado para viajar hoy a Santiago de Compostela para reunirse con su pareja en Ferrol.

Laura, sin embargo, se inclinó por ser reubicada en otro avión de la propia compañía, pero tuvo que viajar dos días antes de lo previsto. Lo que le ha supuesto un gasto extra en alojamiento y alimentación. "Los hoteles en Ferrol son más baratos que los de Santiago o los que están en plena capital. Si hubiéramos viajado a otra ciudad de Galicia no hubiéramos podido pagar dos noches más", decía.

Los pasajeros coinciden en que lo peor ha sido el poco tiempo que han tenido para buscar una alternativa a la cancelación, no la propia huelga. "Un chico, que no volaba con Ryanair, nos ha hecho una foto para subirla a Instagram para difundir y denunciar que no nos pueden tratar así", afirmó ayer un tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía, que durante las protestas frente al aeropuerto malagueño, mantuvo que se han visto obligados a parar para pedir que se respeten sus derechos y se les reconozca como trabajadores españoles y en consecuencia que les ampare la ley estatal.

"Quiero tener una cuenta en España, porque trabajo aquí. Y no puedo comprarme una casa porque no me dan una hipoteca, ya que mi nómina está en un banco irlandés, obligado por la empresa. Esta entidad no me da ni tarjeta de crédito, ni préstamos porque no soy residente en Irlanda", denunció un miembro del sindicato Sitcpla. "No pedimos más dinero para nadie, solo que todos tengamos la misma condición. Solo pedimos derechos básicos y nosotros cumpliremos con nuestras obligaciones", añadieron.

Este trabajador, que no quiere dar su nombre por miedo a las represalias, denunció que el sindicato que debe negociar la situación está formado por tres personas a nivel de toda España, y que han sido designados por Ryanair. Los representantes no disfrutan de horas sindicales por lo que "tienen que hacer el trabajo de sindicato en sus días libres. Lo cual incumple la normativa de descanso que las tripulaciones tienen por seguridad", subrayó. La huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, convocada por los sindicatos Sitcpla y Usosta-Ryanair, se desarrolló en la jornada de ayer sin incidencias reseñables, según los datos recabados y publicados ayer por la Dirección General de Aviación Civil en la red de aeropuertos de Aena.