Los deberes sin terminar del Puerto

Si se tratase de un estudiante, el Puerto de Málaga sería de los que dejan para el último momento sus tareas o de los que se atrasan más de lo debido la entrega de los deberes. El símil viene a mostrar el grado de cumplimiento con el que, al menos en los últimos años, parece afrontar la Autoridad Portuaria toda la tramitación necesaria para hacer posible la construcción de un hotel de 150 metros de altura en el morro de levante.

El último ejemplo en esta demora tiene relación directa con la aprobación inicial de la modificación del Plan Especial del Puerto por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Aunque el órgano ejecutivo municipal validó la propuesta del organismo dirigido por Paulino Plata, condicionó su efectividad a que el ente completase ciertos detalles de la documentación. A día de hoy, según fuentes de ambas instituciones, las exigencias técnicas por parte de la Gerencia de Urbanismo siguen sin contestarse.

Los trámites acumulan ya casi tres años desde que el grupo catarí depositó el aval43.000Metros. Techo edificable del complejo, siete veces más de lo que en este momento se permite

Algo que incide de manera directa en los plazos que ya se vienen acumulando desde que hace casi tres años un grupo inversor catarí depositase el aval de 2 millones de euros necesarios para activar el procedimiento de concesión de la parcela portuaria sobre la que se dibuja la torre diseñada por José Seguí. Si el Puerto no responde a los detalles demandados por Urbanismo no podrá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga el citado acuerdo ejecutivo, impidiendo, a su vez, la apertura del periodo de información pública del que será objeto la iniciativa. Tampoco se pondrá en marcha el contador para que los diferentes organismos estatales y autonómicos afectados por la propuesta emitan sus correspondientes informes sectoriales. Pero la dilación del Puerto no es nueva. Sirva como referencia lo sucedido desde que formalmente el organismo pidió a la Gerencia de Urbanismo que pusiese en marcha el ajuste del planeamiento portuario. Esa solicitud tuvo lugar a principios de mayo del año pasado. Desde ese momento fue constante el cruce de comunicaciones entre las dos administraciones, en el que la parte municipal le hacía ver a la portuaria lo insuficiente de la información aportada y la necesidad de complementarla.

Uno de estos episodios tuvo lugar en octubre o noviembre del año pasado, cuando Urbanismo le reclamó de manera verbal a la Autoridad Portuaria la elaboración, entre otros, de un análisis financiero y de rendimientos, comparando el escenario actual y el previsible una vez esté funcionando el hotel, así como un estudio más profundo sobre las consideraciones arquitectónicas, paisajísticas y de calidad ambiental.

Tras recibir estos documentos, los técnicos municipales encargados de su análisis volvieron a dejar constancia de la necesidad de ampliar los detalles aportados. En concreto, requirieron una serie de estudios o la ampliación de determinados aspectos de la operación. Entre ellos el económico. En este sentido, se pidió mayor detalle a la hora de justificar la modificación urbanística propuesta. Sobre la justificación realizada por el Puerto, los técnicos apuntan que la misma apenas describe las sinergias de la actuación con las estancias de los cruceristas o la integración del puerto en la ciudad en el dique de levante con "una emblemática operación de uso hotelero". La respuesta del Puerto se dio por satisfactoria a mediados de junio, cuando la Junta de Gobierno Local acordó impulsar la modificación de elementos del plan especial, aún inactiva a la espera de que el Puerto termine de hacer sus deberes.

La demora contrasta con el hecho de que difícilmente puede encontrarse en la historia reciente de la ciudad un proyecto que haya reunido tanta aquiescencia por parte de las administraciones públicas. A la voluntad política expresada por el alcalde, Francisco de la Torre, en el sentido de dar prioridad a la tramitación urbanística del hotel, se sumó la determinación de la Delegación de Medio Ambiente por validar la declaración ambiental de la iniciativa por la vía simplificada, con apenas unos meses de procedimiento.

A los cerca de tres años ya transcurridos desde que se dio el primer paso en esta iniciativa habrá de sumar algunos meses más antes de que el expediente acabe sobre la mesa del Consejo de Ministros, que es justamente el que tiene la competencia a la hora de levantar el veto que existe sobre los terrenos portuarios a la hora de ejecutar usos hoteleros o residenciales. Será esa la última ventanilla por la que pasará la intervención, aunque no está del todo claro que la culminación sea exitosa.

Pero para llegar a esa casilla final desde el punto de vista burocrático, antes debe aprobarse la adecuación urbanística necesaria para dar encaje a un complejo e unos 43.000 metros cuadrados de techo edificable sobre un espacio en el que, hoy por hoy, solo se autoriza un pequeño edificio de 6.000 metros de techo. Justamente multiplicar por 7 la edificabilidad es el fin para el que se pone en marcha la modificación del planeamiento portuario.