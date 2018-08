Al menos una decena de familias, sin vacaciones por un presunto estafador

Contactaba con propietarios de viviendas situadas en distintos puntos de la Costa del Sol y se ofrecía, supuestamente, como agente inmobiliario dispuesto a gestionarles el alquiler de su inmueble. Al actuar como arrendador se quedaba, le acusan los afectados, con la mensualidad. En otros casos, cobraba a turistas la reserva, de en torno al 20 o 30%, de apartamentos que a veces no existían. La Policía Nacional de Torremolinos, que ya ha registrado más de una decena de denuncias, mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos. Tres familias de Alicante y Valencia han sido unas de las últimas afectadas. La semana pasada recorrieron seis horas en coche para pasar una semana de relax en Benalmádena. Nada más lejos de la realidad. "Vimos que el apartamento estaba ocupado, pero no quisimos fastidiarles las vacaciones a los inquilinos. Llamamos a la Policía", afirmó.

Noelia, la portavoz, firmó un contrato con el denunciado, al que le ingresó 216 euros. El precio era goloso, 60 la noche. Su sobrina hizo lo mismo y una compañera, que viajaba con dos menores, desembolsó unos 700 euros por una hipotética estancia de 15 días. Dos días antes de salir de viaje, la actitud del supuesto arrendador les pareció sospechosa. "El jueves ya no nos cogía el teléfono y el viernes lo tenía apagado. Nos olía mal", apostilla la mujer. No en vano, hicieron las maletas y se dirigieron a su destino, donde comprobaron que habían sido víctimas de un fraude. "Buscamos en Google su número de teléfono y vimos que había estafado a mucha gente", apostilla Noelia. Otros dos matrimonios de Orense subrayan que también se han quedado sin vacaciones y perdido 1.050 euros. En su caso efectuaron en enero la reserva para el alquiler de un inmueble en Benahavís. "Dimos 525 euros de señal. Hablábamos por Whatsapp amistosamente. Respondía muy rápido hasta que le hice el segundo pago, de otros 525. Le pregunté si el apartamento tenía sábanas, cafetera y toallas, pero desde el 26 de julio no volvimos a saber de él", relata el afectado. Confiadas, las familias hicieron más de 100 kilómetros hasta el municipio malagueño. El móvil del presunto estafador, que ya había cambiado de número antes, salía apagado. También en esa ocasión otros turistas disfrutaban del inmueble que ellos creían tener reservado desde hace meses. "El panorama era desolador. Nos hemos visto en la calle dos familias con cuatro niños, les habíamos enseñado fotos de toboganes y piscinas", relata la víctima.

Los afectados coinciden en destacar lo curioso de que el individuo se presente con su nombre y hasta proporcione su supuesto número de DNI. Su imagen ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales. "Nombraba a la dueña del piso. Parecía que sabía de lo que hablaba, me convenció", denuncia otra turista cordobesa, que le ingresó 400 euros. La propietaria de otra vivienda ha acudido también a la Comisaría. Sostiene que ha dejado de cobrar en torno a 2.000 euros, lo que el presunto estafador supuestamente cobró por alquilar su piso en mayo y junio. "Me ha sorprendido todo esto, se ofreció a buscarme clientes, se llevaría entre un 10 y un 20%. Era muy colaborador y atento", señala.