El delegado de Salud en Málaga critica las "palabras vacías" de políticos y descarta dar fecha para el tercer hospital

El nuevo delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, ha criticado las "palabras vacías" de los políticos y ha descartado dar fechas para el proyecto del tercer hospital de la capital malagueña, del que ha avanzado que este viernes se reúne con el equipo redactor de "esa infraestructura tan necesaria".

Bautista, que ha participado este viernes junto a la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, en la celebración del Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil en el Hospital Materno Infantil de Málaga, ha afirmado a los periodistas que "dar fechas es empezar a hacer promesas vacías que no están en nuestras manos".

"Esta administración quiere ser prudente. Tan solo podemos mandar un mensaje de que llevamos muy pocos días y no hemos parado de trabajar", ha resaltado en la que ha sido su primera intervención pública como delegado de Salud.

Carlos Bautista, delegado Salud Málaga "Tan solo podemos mandar un mensaje de que llevamos muy pocos días y no hemos parado de trabajar"

En este sentido, ha señalado que "hay muchas cosas que solucionar, pero también es verdad" que "una parte de los políticos -yo ahora mismo ostento un cargo político- han llenado hojas y hojas de ruedas de prensa sin contenido, muchas palabras vacías que después no han movido una rueda de molino".

Por estos motivos, ha detallado que solo puede decir que van a trabajar "muy fuerte" para llevar a cabo el proyecto del tercer hospital para la ciudad, "porque entendemos esa necesidad, la tenemos interiorizada", ha subrayado.

"Llevamos muchos años con promesas en Málaga y bueno, no se han cumplido y no las vamos a estar recordando porque eso no sirve para nada", ha recordado, por lo que ha resaltado que su equipo tiene "muchas ganas de trabajar". "Queremos ser muy eficaces y muy eficientes, y eso se consigue hablando poco y trabajando mucho", ha valorado.